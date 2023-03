Extremadura convoca sus becas complementarias para universitarios de hasta 500 euros

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para los ciudadanos de Extremadura para el curso 2022/2023, que oscilan entre los 250 y los 500 euros, y que pueden solicitarse a partir de este jueves, 16 de marzo, durante un mes.

En concreto, el objetivo de esta convocatoria de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, según ha explicado el director general de Política Universitaria, Juan José Maldonado, es complementar las ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, "con el fin de premiar el rendimiento académico y ayudar a sufragar gastos a estudiantes que cuenten con escasos recursos económicos".

A su vez, el responsable ha indicado que la Junta de Extremadura considera que "la inversión en educación es el mejor capital para el desarrollo de la Comunidad Autónoma y, en la última fase del itinerario formativo, la formación universitaria es clave para dar el salto de calidad que la región necesita".

En este sentido, Maldonado ha apuntado que es "necesario retener el talento en el territorio para generar las máximas posibilidades a nivel individual y colectivo y, seguir apostando por una formación universitaria pública y de calidad, con medidas que sean atractivas para que todas las personas que quieran estudiar en la Universidad de Extremadura (UEx) puedan hacerlo".

El director general ha explicado que esta convocatoria apuesta por el rendimiento académico incluyendo a los estudiantes de nuevo ingreso que superen la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU).

Por tanto, ha detallado que se establecen dos modalidades de becas, una al rendimiento académico, donde para la adjudicación de la beca, el solicitante deberá haber obtenido una nota media de 8,00 puntos o superior en el curso, pruebas de acceso o estudios previos siguientes de estudiantes de primer curso según la nota de acceso a la Universidad y estudiantes de segundos y posteriores cursos en base a la nota media obtenida en el curso anterior.

En ese caso, la cuantía de la ayuda, según nota media del estudiante, oscilará entre 250 y 400 euros, según informa la Junta en una nota de prensa.

Y, una segunda modalidad de beca, con cuantía fija ligada a renta, para cubrir los gastos generales por la realización de estudios universitarios de los solicitantes, cuyo nivel de renta familiar del año anterior al curso 2020/2021 no superen los umbrales establecidos. En este caso, la ayuda será de 500 euros.

Podrán optar a estas becas los matriculados que se matriculen para estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado en la Universidad de Extremadura y Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Universidad extremeña en el curso académico en el que ingresó en la Universidad.

La convocatoria está dotada con un presupuesto de un millón de euros y las solicitudes se pueden formalizar en la página web http://becasuniversidad.educarex.es.