Salaya anima a los jóvenes a implicarse en el mantenimiento de parques y zonas verdes

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha animado este miércoles al alumnado del IES El Brocense a "ser cómplices" con el Ayuntamiento en el mantenimiento de los parques y zonas verdes de la ciudad, porque "es muy positivo" para el medio ambiente y también para la salud física y mental de las personas.

Así lo ha indicado el primer edil cacereño, quien ha visitado este centro donde se ha presentado al alumnado la actividad 'Haz tuyo el parque, acógelo', que se ha iniciado este miércoles, desarrollada por Talher con el objetivo de educar en el uso responsable de los espacios verdes urbanos, mejorar el conocimiento de los recursos municipales y promover el aprovechamiento didáctico que ofrecen las zonas verdes. También ha participado el director del centro Luis Godoy.

A su vez, Salaya ha recordado que la filosofía del proyecto es intentar concienciar sobre la necesidad de mantener los parques "este centro se concibió como un espacio con muchas zonas verdes y eso es positivo, además está al lado del Parque del Rodeo, que tiene mucha vinculación con este centro, y lo que intentamos es haceros cómplices ya que necesitamos ayuda para mantener las zonas verdes en la ciudad".

Del mismo modo, el máximo regidor de la capital cacereña ha destacado que "somos una ciudad muy verde, tenemos muchos parques y arbolado y es muy importante por una cuestión de medio ambiente y salud, pero también por salud mental y tener un espacio agradable en el que vivir", según informa el Ayuntamiento cacereño en una nota de prensa.

"Pero no podemos mantener estos parques si no van acompañados de un comportamiento cívico, si no los mantenemos limpios y en orden. Es muy caro mantenerlos y necesitamos ayuda. Si se realiza alguna actividad en el parque, que se recojan los restos y no quede basura en las zonas verdes, e intentar evitar el vandalismo", ha argumentado.

Y que entendamos, sobre todo, tal y como ha añadido, "que el Ayuntamiento no va a aguantar ilimitadamente. Nosotros vamos reponiendo espacios y lo que se rompe hasta un punto, y si se rompe todos los días dejamos de reponerlo, es cuestión de mantener el espacio para todos".

"Los jóvenes sois los principales usuarios de estos espacios junto a los mayores, y lo que os pedimos es complicidad para mantenerlos. La fórmula que hemos buscado es intentar que conozcáis un poco más sobre todo los parques y zonas verdes que tenéis más cerca de vuestros centros educativos, y esperamos que disfrutéis y nos ayudéis a mantenerlo", ha aseverado Salaya.

Finalmente, Godoy ha recordado que "el centro es como un microparque, con muchas zonas ajardinadas y deportivas, y espero que aportéis muchas ideas a este proyecto para que el parque vaya a mejor y porque es una forma además de conocer mejor la ciudad", ha sentenciado.