CCOO critica "falta de sensibilidad" de Educación al no respetar orden listas de interinos

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha reclamado este viernes que las vacantes de todos los programas se adjudiquen en julio, en las adjudicaciones de inicio de curso y en el caso de que "excepcionalmente, aparecen programas a lo largo del curso escolar", estas vacantes "se convoquen en el primer llamamiento posible".

En ese sentido, la organización sindical ha criticado la "falta de sensibilidad" de la Consejería de Educación con el colectivo de interinos "al no sacar las plazas de los programas Inicia XXI y Conecta-2 en el primer llamamiento del 3 de enero", cuando ya se conocía su existencia".

En concreto, según ha señalado el sindicato, el programa Inicia XXI se aprobó el 23 de diciembre en mesa sectorial y se publicó el 30 de diciembre y respecto al programa Conecta-2, "se sabía de la continuidad del programa desde septiembre y los centros conocían las necesidades desde el mes de diciembre".

Así pues, ha asegurado la organización sindical en una nota de prensa, el personal interino que ha cesado en diciembre, que "dadas las características del calendario escolar es un elevado número", ha tenido que elegir de forma obligatoria, plazas con ceses inciertos, sustituciones de corta duración, y lejos del domicilio familiar, por lo que "no han podido optar a las más de 170 vacantes vinculadas a estos dos programas educativos".

Estos docentes, que según señala el sindicato están "bien posicionados en listas", han sido "perjudicados ya que no tienen asegurada una plaza hasta que finalice el curso", mientras que las que están vinculadas a los programas mencionados tienen contrato hasta el 30 de junio.

Otra consecuencia es que muchas de las personas afectadas "no van a tener reconocidos los días de experiencia para la prórroga de contrato los meses de verano al no alcanzar los 280 días necesarios para ello", una situación de la que las consecuencias "no son solo pérdidas a nivel retributivo sino también pérdida de méritos de experiencia docente para los procesos selectivos, situación en listas de interinos y dificultades en la conciliación familiar".

Ante esta situación, la federación sindical ha reiterado la necesidad de que "se reviertan los derechos laborales y retributivos previos a los recortes del 2012", y que el verano que corresponde a este curso escolar los interinos que hayan trabajado 165 días o más, perciban la totalidad de las retribuciones de julio y agosto y puntúen en ese periodo, derogando el Decreto 122/2012, que establecía los 280 días actuales.

De esta forma se evitará que el colectivo de interinos extremeños "no siga posicionado en situación de desventaja en cuanto al reconocimiento de estos derechos respecto a la situación del personal interino del resto del país", apostilla CCOO.

Finalmente, la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura reclama a la Administración "respeto" por el colectivo de interinos y que las decisiones de la oferta de plazas vinculadas a programas educativos se tomen valorando el daño que se produce.