UGT pide a Educación incluir plazas del proceso de estabilización en concurso de traslado

UGT Extremadura ha reclamado a la Consejería de Educación y Empleo que incluya las plazas del proceso de estabilización en el concurso de traslado, al tiempo que ha anunciado movilizaciones en protesta ante esta "situación incomprensible" en caso de que no atienda dicha demanda.



En concreto, el sindicato ha realizado esta reclamación tras conocer que la consejería pretende no incluir las plazas de estabilización en el concurso de traslados de 2023 "sin ningún tipo de justificación lógica".



Así pues, a través de una nota de prensa, ha explicado que el BOE del 13 de abril de 2022 se publica la autorización de una tasa adicional para estabilización que incluya las plazas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.



En la mesa sectorial de educación del 3 de mayo de 2022 se anunciaban 1.141 plazas en Extremadura para dicho proceso de estabilización (1.069 por méritos y 72 por concurso oposición), fecha en la que UGT ya reclamó que estas plazas se incluyesen en el concurso de traslados del 2023.



En la mesa del 21 de septiembre de 2022 se anunció un cambio en la distribución de plazas, pasando a ser 322 por méritos y 819 por concurso oposición.



UGT se quejó de nuevo de la falta de información facilitada por la Administración, debido a lo cual se han visto con la "imposibilidad" de poder contrastar el número de plazas que han decidido sacar y su distribución. En la mesa del 9 de noviembre la consejería expresó por primera vez su intención de guardarse las plazas de estabilización, ante lo que UGT se opuso firmemente.



Según la ley 20/2021 de 28 de diciembre, en su artículo 2.3, se reducirá la interinidad por debajo del 8% a través del proceso de estabilización. En esa misma ley, en el último párrafo del apartado 2.4, se especifica que los mecanismos de movilidad previos de cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de estabilización.



De esta forma, cuando han reclamado a la administración que las plazas de estabilización pasen antes por el inminente concurso de traslados, la respuesta ha sido "una obviedad: que cuando un opositor saca la plaza le dan su destino unos años después, pero es que estamos hablando de unas plazas perfectamente determinadas, para eso la Administración ha realizado su estudio".



Ante esta situación, UGT se pregunta si pretende tener a "más de mil nuevos funcionarios de carrera en expectativa de destino durante años", y añade si con ello la consejería "quiere enfadar aún más a los funcionarios de carrera que contaban con esas plazas para poder trasladarse a sus localidades".



Finalmente, el sindicato, que se pregunta por qué la Administración "se guarda esas plazas", añade que en el caso de que la consejería "siga empecinada en no incluir las plazas" de estabilización en este concurso de traslados, anuncia que realizará movilizaciones en protesta de esta "situación incomprensible".