Mari Carmen Sánchez-Moreno anima a los niños a resolver pruebas en 'La Laguna de Piedra'

El libro 'La Laguna de Piedra' es una historia que despierta el espíritu aventurero, con pruebas y acertijos para los más pequeños y no tanto, que continúa a su primera obra, 'La Isla Trospilandia'.



Según la autora, con esta obra "se fomenta el trabajo en equipo", a la vez que "está muy presente la amistad y la valentía a la hora de explorar algo nuevo", de manera que "el lector puede convertirse en protagonista resolviendo pruebas y adivinanzas, siendo así partícipe de la historia", valora Sánchez-Moreno.



Además, explica que es la continuación de 'La Isla Trospilandia' tras "la buena acogida" que tuvo y "el interés" sobre una segunda obra, que ha llevado ahora a la práctica, en este caso "empezando en un lugar del que no pueden salir" los protagonistas que desarrollan "poco a poco" la historia, de la mano del lector.



Así, 'La Laguna de Piedra' cuenta con los grandes elementos de la literatura infantil, destacando el protagonismo de Atenea, una joven inteligente, que sorprende al lector con grandes giros de guion a lo largo de las páginas. Su valentía y bondad son el motor de esta historia de aventura.



Gracias a su curiosidad, la intrépida protagonista se adentra en los confines de la Laguna de Piedra, llena de misterios que Atenea lucha por descubrir con la ayuda de sus amigos: las sabias hadas y los divertidos piratas. Juntos tendrán que enfrentarse a las altivas sirenas que habitan la laguna y a una serie de difíciles e ingeniosas pruebas.



La amistad, el compromiso y la lucha por la libertad son solo algunos de los valores que los lectores irán descubriendo gracias a la lectura de esta novela, especialmente dirigida a los jóvenes de la casa.



EL COLOR PARA LA AVENTURA



Y como complemento, las ilustraciones de Marie-Aude Gasquet ponen el color para adentrarse en la aventura, con la técnica de la acuarela junto a lápices de colores y retoques finales de Photoshop.



En este sentido, la ilustradora explica que se ha inspirado, en parte, en la Sirenita de Disney, así como en los trabajos de Rébecca Dautremer y Benjamín Lacombe. Todo ello para llamar la atención de los pequeños y no tan pequeños desde la portada y despertar el interés por la lectura, en este caso con un mundo mágico.



Asimismo, confiesa que ha disfrutado "mucho" trabajando en este segundo libro de Mari Carmen Sánchez-Moreno y que le gusta "mucho" el resultado final.



LA SEGUNDA OBRA



La autora es técnico superior en Educación Infantil, de cuya experiencia profesional nace su amor por la inocencia de los niños, que ayuda a disfrutar gracias a la fantasía que desprenden sus historias.



Como ella cuenta, su pasión por la literatura da buena cuenta de los breves relatos, como fábulas, que ha ido escribiendo a lo largo de los años. A pesar de su prolífica obra, 'La Laguna de Piedra' es su segundo libro publicado y el más extenso de sus relatos, destinado a concienciar e incentivar el valor de la lectura en los niños y jóvenes, en compañía familiar.



Su primer libro, 'La Isla Trospilandia', publicada a través de la Diputación de Badajoz, con el apoyo del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, permite a los lectores descubrir una isla donde "nada es lo que parece", por la magia que hay en ella y las historias que se desarrollan con personajes muy particulares, recogiendo los inicios de Atenea con el descubrimiento de su espíritu aventurero al encontrar este enclave especial en el que ahora descubren la laguna.



En ella, también va de la mano con las ilustraciones de Marie-Aude Gasquet, para quien el dibujo y la pintura siempre han sido sus principales aficiones.