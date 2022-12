Ayuntamiento de Badajoz entrega los premios de los concursos contra la violencia de género

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz ha entregado este martes, día 20, los premios de los concursos de redacción, cartelería y cortos contra la violencia de género en su 15º edición, en un acto en el que también se ha entregado un detalle a los colaboradores, músicos y actrices de las actividades organizadas desde el consistorio con motivo del pasado 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el primer teniente de alcalde y delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Antonio Cavacasillas, han participado en este acto en el que, en la categoría de cartelería, con 91 obras presentadas, el primer premio ha recaído en Irene Morales, IES Reino Aftasí; el segundo en Javier Fernández del Colegio Nuestra Señora del Carmen y el tercero en Alicia Vinesa, del Colegio Nuestra Señora del Carmen.

Asimismo, el Premio Facebook ha recaído en Teresa Solo de Zaldívar, del Colegio Sagrada Familia, y las menciones en Gracia Sánchez y Carmen Rincón, del Colegio Nuestra Señora del Carmen; y Macarena Vegas e Irina Pérez, del IES Reino Aftasí.

Asimismo, en la categoría de redacción, con 12 obras presentadas, el primer premio ha distinguido a Elena Daniel, Colegio Santo Ángel, por su texto sobre el velo en Irán y la historia de Mahsa Amini, la joven de 22 años fallecida en dicho país mientras estaba bajo custodia policial por llevar mal puesto el velo.

"Un día como otro cualquiera, 13 de septiembre de 2022, Mahsa Amini, ciudadana kurda iraní de 22 años se puso mal el velo. Mahsa fue detenida por la llamada 'policía de la moral' iraní, murió tres días después de caer en coma, tras recibir una brutal paliza bajo custodia policial entre denuncias de maltrato", ha leído Elena Daniel, junto con que "la pena que invadió al mundo al escuchar esto fue indescriptible" y que "la brutalidad e irracionalidad de la situación apenaron nuestros corazones".

"Ya no estamos en la frivolidad de nuestro sofá viendo la televisión, estamos con Mahsa pidiendo justicia, pidiendo libertad. Estamos en las protestas contra el régimen iraní al grito de 'Mujer, vida libertad'. Las voces que encabezan estas manifestaciones golpean con tesón los muros que la sociedad construye, hay quienes intentan silenciarlo, reprimirlo, censurarlo, pero es imparable", ha continuado, para concluir que "los derechos y la libertad no son un privilegio y vamos a reclamarlos diciendo: 'No tenemos miedo, ¿te unes?".

El segundo premio ha sido para Flavia Españada, del Colegio Sagrada Familia, y el tercero para Paula María Galván, del Colegio Sagrada Familia. También se ha concedido a una mención a Ángela Valero, también del Sagrada Familia.

Por su parte, en la categoría de cortos el segundo y tercer premio han quedado desiertos y el primero ha reconocido el trabajo presentado por las clases de Primero de la ESO del Colegio Santo Ángel, en colaboración con los profesores de Música y Educación Plástica y Visual, y en el que los chavales representan la letra de la canción 'La puerta violeta' de Rozalén.

Igualmente, se ha entregado un detalle a los colaboradores, músicos y actrices de los actos del 25 de noviembre y, en concreto, a los músicos Ginés Pérez, Kibir Mhaddan, Ángel Luis Corona, Luis Carlos Bonilla, Juan Manuel González, Lara Salgado, Natalia Medin, Rodrigo Díaz, Carolina Turrión, Sofía Gómez y Ana Vila, así como a las actrices Pamela María Mailat, Matilde Pacheco, Carmen Cruz, Marta Dávila, Ana María Antúnez.

PALABRAS DEL ALCALDE

Para concluir el acto, el alcalde ha dado la enhorabuena por el vídeo, los trabajos y los carteles y por el compromiso demostrado, tras lo cual ha reflexionado sobre que "es verdad" que España no está en la misma situación que relata la mencionada estudiante sobre "cómo viven o cómo no viven" las mujeres en Irán, y que en nuestro país las mujeres tienen libertad y la capacidad de poder desarrollar su vida "en condiciones mucho mejores de lo que lo hacen en otros países, en Irán especialmente".

Sin embargo, "esa libertad no significa una plena igualdad" ni "que todavía a día de hoy en el siglo XXI, en pleno 2022, las mujeres tengan las mismas oportunidades que tienen los hombres de acceder a aquellos puestos y a aquellas decisiones que los hombres pueden tomar". "Eso es una realidad, por mucho que haya gente que lo niegue", ha remachado Gragera.

El regidor ha agregado que "para poder cambiar eso no solo hacen falta" jueces, abogados, trabajadores sociales, educadores, orientadores y gente que acompañe y ayude a la víctima, "en este caso a poder superar el trance de ser una víctima de violencia de género", puesto que es "importantísimo" y "fundamental" la educación en la igualdad, razón por la cual le alegra la presencia de los estudiantes en este acto, puesto que han demostrado que tienen ese compromiso.

Finalmente, ha agradecido esa labor y ha abogado por que, entre todos, se construya una sociedad mejor, "que es al final y en definitiva" lo que los vecinos o los responsables políticos quieren en sus vidas.