Cicytex convoca un proceso selectivo para jóvenes en modalidad de contratos de formación

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) ha abierto un proceso selectivo para contratos de formación con una duración de un año.



En concreto, está dirigido a jóvenes, menores de 30 años, que cuenten con titulación universitaria en alguna de las 15 especialidades convocadas.



Las bases de esta convocatoria se pueden consultar en la página web de Cicytex (sección de Empleo) y en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del pasado 12 de diciembre.



Las 15 titulaciones están relacionadas con las áreas de trabajo de los institutos de investigación que componen Cicytex. Son las siguientes, en concreto, Biología, Ingenierías Agronómica y Agrarias, Veterinaria, Biotecnología, Química, Bioquímica, Enología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal, Ingeniería de los Materiales, y otras relacionadas con la Informática; Robótica, Electrónica y Mecatrónica, e Ingeniería Civil.



El trabajo se enmarcará en diferentes proyectos de investigación con la finalidad de mejorar la formación y la empleabilidad de las personas jóvenes contratadas en el ámbito de la I+D+i.



Las personas interesadas deben cumplir otros requisitos. Entre ellos, no haber sido contratada por Cicytex u otra empresa distinta por tiempo superior a 12 meses en virtud de la misma titulación o certificado profesional, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



Tampoco podrá haber estado contratada en formación en Cicytex para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a 12 meses, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado. No podrán presentarse aquellas que hayan desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en el Cicytex en el plazo de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la contratación objeto de subvención.



El proceso selectivo se realizará mediante el procedimiento de concurso de méritos, en los que se incluyen, en concreto, expediente académico, máster universitario oficial, cursos de formación relacionados con la titulación exigible en la convocatoria, y conocimiento de inglés.



PROGRAMA 'INVESTIGO'



Estos contratos formativos se financiarán con cargo al programa 'Investigo', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de Extremadura (proveniente de los fondos Next Generation de la Unión Europea). Esta convocatoria es previa a la concesión de la subvención, por tanto, el número de plazas queda supeditada a la cuantía de ayudas que reciba Cicytex.



En una primera fase se constituirán las listas de espera en cada una de las especialidades y en una segunda fase se procederá a la contratación, una vez que se reciba la subvención para la ejecución de dicho programa.



El plazo de solicitud finalizará el próximo 27 de diciembre. La información y formulario de solicitud se puede consultar en la página web de Cicytex (sección de Empleo) en el siguiente enlace http://cicytex.juntaex.es/es/convocatoria-menores30-dic2022. Esta página será referencia también durante el proceso de selección para la lista de personas admitidas, relación de aprobados, etcétera.