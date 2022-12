Asociación de Guarderías señala que se han cerrado más de 40 centros

La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) ha añadido que se ha mandado al paro a "más de 100 emprendedoras y trabajadoras extremeñas".

Sobre los centros infantiles que aún siguen abiertos, la asociación ha indicado que tienen una situación "muy precaria" por la caída de la demanda y la caída de la natalidad y éstos "no tienen mucho margen para subir las cuotas si quieren conservar sus clientes", lo que hace que los emprendedores, en muchos casos mujeres, trabajan "sólo para poder pagar las deudas que contrajeron abrir sus centros educativos y para pagar impuestos.

De esta forma, Aceigex ha considerado que la principal amenaza para un emprendedor en Extremadura es el Ejecutivo regional, ya que un día "te anima a emprender" y al día siguiente te hace "la competencia ofreciendo los mismos servicios que tú pero gratis".

La asociación ha matizado que "no deja de sorprendernos que la Junta trate con este desprecio a las mujeres que deciden emprender en Extremadura, muchas de ellas en zonas rurales, cuando se jacta a diario de apoyarlas. A nosotras nunca nos han escuchado, no han aceptado ninguna de nuestras propuestas a pesar de ser más beneficiosas para las familias y para el conjunto de la ciudadanía, no nos han propuesto ninguna solución para poder continuar con nuestros proyectos educativos y siempre les ha dado igual que tengamos que cerrar como ya les advertimos que pasaría".

Según Aceigex, es "mentira que haya más niños escolarizados", ya que los que se han llevado a esas aulas ya estaban escolarizados en los centros antes de cerrar, aunque "no los contasen antes como escolarizados".

Además, ha matizado que "también es mentira que esas aulas contribuyan a la conciliación y a mejorar las calidad educativa de este ciclo porque las aulas que ellos abren no tienen horarios tan amplios como los centros de gestión privada y la oferta educativa en estas aulas públicas es la básica para todo el mundo, mientras los centros privados tienen que innovar año a año para mejorar su oferta educativa y existen muchos modelos diversos en los que se especializan nuestros centros como Montessori, Waldorf, educación especial, bilingüismo, Inteligencias múltiples".

La Asociación de Centros Infantiles y Guarderías de Extremadura ha sus miembros ya no tienen "escapatoria" porque la Junta y su presidente, Guillermo Fernández Vara, han decidido "acabar" con sus centros, pero las "nuevas generaciones deben pensárselo muy bien" antes de abrir negocios en Extremadura porque los políticos "no respetan la iniciativa privada".