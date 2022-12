Rector electo UEx ve"prioritaria" financiación y estabilidad presupuestaria de universidad

Ep.



El rector electo de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández Salguero, ha destacado como "prioritario" la financiación o estabilidad presupuestaria de la Universidad, como también ha citado la potenciación de su internacionalización.



En relación a los retos que se marca para estos cuatro años, Fernández Salguero ha remarcado que hay diferentes asuntos que consideran "importantes", y varios de ellos "prioritarios" como la financiación o estabilidad presupuestaria de la Universidad, en lo que "se ha avanzado de una forma bastante importante en estos últimos años" con la consecución de un acuerdo de estabilidad presupuestaria y de suficiencia investigadora con la Junta de Extremadura, "en buena medida" por el trabajo desarrollado por el Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras.



Algo que cree que les va a dar "una tranquilidad presupuestaria, no suficiencia en sí misma" dado que "el presupuesto no llega a alcanzar la totalidad de las necesidades de la Universidad", aunque "ciertamente" sí que es una "mejora".



También van a potenciar la internacionalización de la UEx, en el sentido, no solo de participar en convocatorias que atraigan fondos de ámbitos internacionales a la Universidad, sino también en la captación de estudiantes y en la elaboración de programas que, mediante docencia híbrida o virtual, les permitan participar en actividades internacionales.



Sobre esto último, ha querido hacer una "mención expresa" a la alianza que coordinan desde la UEx denominada 'EU Green' con otras ocho universidades europeas y que les va a permitir potenciar esa salida hacia el exterior en el ámbito docente y en el investigador; al tiempo que ha remachado que también quieren hacer un trabajo "bastante intenso" en "equilibrar" la plantilla del profesorado, de forma que consigan que las diferentes áreas de conocimiento tengan una relación carga-capacidad "lo más homogénea posiblemente" y que permita una docencia "de calidad".



Igualmente, potenciarán "mucho" la participación en proyectos internacionales, "porque ciertamente en Europa y en otros ámbitos internacionales hay una financiación bastante considerable que es preciso obtener, porque los fondos regionales y nacionales proporcionalmente cada vez son más restringidos".



Asimismo, el rector electo de la UEx ha considerado que, en estos últimos años, han mejorado "bastante" la competitividad de la Universidad, como ponen de manifiesto algunos ranking como el de Shanghai en el que el centro universitario extremeño se encuentra en "una buena posición" que, de acuerdo a sus recursos, es "muy satisfactoria".



PROCESO ELECTORAL DESARROLLADO DE FORMA "SATISFACTORIA"



En rueda de prensa acompañado del secretario de la Junta Electoral de la UEx, Francisco Álvarez, tras las elecciones a rector de la Universidad celebradas este pasado jueves, Pedro Fernández Salguero ha valorado en relación al proceso electoral que se ha desarrollado "de manera satisfactoria", por primera vez en la Universidad de forma telemática habida cuenta de que había una única candidatura.



Del mismo modo, ha incidido en que ha habido una participación "aceptable, quizás un poquito más baja en el sector de estudiantes" y en que han tenido, cree, "un apoyo suficientemente importante, de manera que avala el programa y avala los objetivos que planteamos para este periodo de cuatro años".



Seguidamente, el secretario general ha ofrecido datos del avance de resultados de las elecciones a rector 2022, con "independencia" de que en unas horas se reunirá la Junta Electoral de la Universidad para hacer la proclamación provisional de resultados, que será el documento que "contrasta" todo el recuento, los datos y las ponderaciones que hay que hacer.



En este sentido, ha podido avanzar los resultados teniendo en cuenta los cuatro sectores en los que se divide la comunidad universitaria, entre el sector A de profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, el sector B otro personal docente e investigador, el sector C estudiantes y el sector D personal de administración y servicios.



Respecto al sector A (los profesores funcionarios de los cuerpos docentes), el porcentaje de participación es del 54,8 por ciento, que entiende "muy importante", y el candidato Pedro Fernández Salguero ha obtenido un 40,91 por ciento de los apoyos, siendo el voto en blanco un 13,89 por ciento en términos absolutos y no ponderados, en un sector cuyo peso ponderado es del 51 por ciento.



En relación al sector B (que corresponde al personal docente e investigador que no está comprendido en el A), la participación ha sido del 30,15 por ciento, con un apoyo al candidato Pedro Fernández del 23,90 por ciento y el voto en blanco con un 6,25 por ciento, en un sector en el que se le ponderará el voto al 16 por ciento.



Mientras, sobre el sector C (los estudiantes) Álvarez ha detallado que el porcentaje de participación del sector C ha sido del 1,05 por ciento, del que mayoritariamente han votado a favor del candidato Pedro Fernández con un 0,82 por ciento, y el voto en blanco ha supuesto un 0,24 por ciento. La ponderación que corresponde a los estudiantes es un 23 por ciento.



Por último, en el sector D (personal de administración y servicios), la participación ha sido del 42,57 por ciento, habiendo recibido el candidato Pedro Fernández el apoyo del 30,77 por ciento, mientras que el voto en blanco ha sido del 11,79 por ciento, en un colectivo que se pondera al 10 por ciento.



"Las estadísticas son estadísticas, pero hay que tomarlas un poco en consideración con la legalidad aplicable y con las circunstancias específicas de la Universidad, es decir, si nos quedamos en un porcentaje del 1,05 por ciento de los estudiantes sería totalmente irreal, y si dijéramos el 54 por ciento del sector A también sería irreal", ha considerado sobre la participación en estos dos sectores, a la vez que ha matizado que cuando la Junta Electoral se reúna, lo cual está previsto para las 13,30 horas, se harán públicos los resultados provisionales definitivos con la ponderación ya aplicada.



Preguntado por los periodistas por a qué achaca esa baja participación y si se siente "arropado" por la comunidad universitaria, el rector electo ha sostenido que la baja participación puede tener "diferentes componentes" y que "ciertamente" el hecho de que haya sido una candidatura única "influye en que al final nuestros compañeros vayan a votar", así como que cree que "genera cierto desapego, en el sentido de decir 'total el candidato va a ser proclamado electo, pues no voy a votar'".



Otro componente que puede haber "influido" en esa baja participación, ha aseverado, pasa por un "pensamiento personal" por el que "quizás el voto electrónico, de alguna manera, puede haber desanimado a ciertos compañeros a votar" porque lo hayan visto "complejo" o "dificultoso", "cosa que no lo era".



"Ciertamente, yo considero que la comunidad universitaria nos ha apoyado de una manera decidida, en tanto en cuanto que si consideramos el apoyo recibido como candidato y como candidatura con respecto a la participación de los distintos sectores, estamos en un apoyo por encima del 75 por ciento global, entiendo que ese es un apoyo bastante considerable", ha remachado Fernández Salguero, para quien habría que meditar cómo incrementar la participación en el proceso electoral.



Y es que, añade, se ponen "todas" las medidas, herramientas y facilidades, pero luego cada uno tiene que decidir si quiere participar o no, a la vez que ha aseverado que le "preocupa mucho" la baja participación de los estudiantes y que, independientemente de que han tenido reuniones con el Consejo de Estudiantes y con ellos mismos, "por la razón que sea no se han sentido motivados para participar".