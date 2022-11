Cáceres contará en 2023 con una unidad hospitalización breve de psiquiatría para jóvenes

Ep.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene previsto poner en marcha el próximo año 2023 una unidad de hospitalización breve de psiquiatría especializada en la población infanto-juvenil en Cáceres, a fin de atender a toda la provincia, como ya ocurre con la de Badajoz que ya atiende a sus primeros pacientes.



Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura para detallar los planes del gobierno extremeño para atender la salud mental que, tal y como ha reiterado, se ha visto perjudicada por la pandemia de Covid-19, con especial incidencia entre la población más joven.



La salud mental de los jóvenes ha cobrado buena parte del protagonismo durante su comparecencia, solicitada por los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, que han argumentado la necesidad de poner en marcha un nuevo plan de salud mental y de aumentar las plantillas y recursos para dar respuesta a las necesidades de la "hermana pobre" de la sanidad, en referencia a la salud mental.



Vergeles ha reconocido que no se han cumplido todos los objetivos recogidos en el III Plan de Salud Mental, que finalizaba en 2020 pero que fue prorrogado debido a la pandemia.



Asimismo, ha detallado las medidas incorporadas a un programa "puente" hasta la elaboración del IV plan, y ha resaltado la implicación del Gobierno central de Pedro Sánchez en la aprobación, con la aprobación de un plan dotado con 100 millones, del cual la comunidad recibirá el próximo año 617.000 euros.



Asimismo, ha avanzado las partidas recogidas en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, y que recogen 18,5 millones de euros para inversiones y puesta en marcha de cuatro nuevos programas que verán la luz en 2023.



El primero de ellos, Extremadura Previene, con el objetivo de sensibilizar, y que es complementario al Código Suicidio 2.0 y al segundo plan de prevención de conductas suicidas y prevención de adicciones.



Extremadura Abre las puertas, por el que las plantas de hospitalización breve se dorarán de "todos los contenidos para ejercer los derechos humanos en ellas", y que ya se ha comenzado a ejecutar en el en la unidad del Hospital de Llerena, con "buenos resultados".



En tercer lugar, Extremadura Cuida, que promueve entornos de trabajo "emocionalmente seguros" para los profesionales; y, por último, Extremadura responde, un "intento de fomentar" la participación y de contar con las experiencias, sobre todo, ha explicado, de los jóvenes con el objetivo de que "sufran lo menos posible".



En esta línea, Vergeles ha detallado que con los fondos previstos para el próximo año se apostará por "una red más consolidada" en unidades de salud mental, fundamentalmente en infanto-juvenil; así como por los recursos comunitarios; y por los centros sociosanitarios.



En este punto, ha avanzado que los dos nuevos centros proyectados en Plasencia y Mérida, donde se ubican los actuales, se comenzarán a construir en 2023.



Igualmente, se apostará el próximo año, ha dicho, por la implantación de una unidad de hospitalización breve en psiquiatría en el área de salud de Cáceres, vocación de convertirse en referencia para toda la provincia, como ya ocurre con el puesto en marcha en Badajoz, que ya está atendiendo a sus primeros pacientes.



Por otro lado, ha avanzado que por primera vez la oferta MIR contará con plazas de psiquiatría infanto-juvenil, y se apostará por la creación de psicología especialista en infanto-juvenil. Asimismo, también apuesta por la enfermería de salud mental.



Vergeles ha finalizado sus dos turnos de intervención apelando a la participación de los jóvenes en la elaboración de aquellas leyes que les impliquen, a fin de no cometer el error de "diseñar la sociedad interpretando lo que ellos quieren", ha dicho, al considerar que tienen "capacidad para decidir", y para evitar que se les enfrente a situaciones "de mucha exigencia sin contar con ellos" y sin las herramientas adecuadas.



DEUDA HISTÓRICA



Por su parte, la diputada del Grupo Popular Elena Nevado ha reprochado a Vergeles que haya comparecido para "sacar pecho" y ofrecer un "panorama casi inmejorable", cuando la situación es "caótica" e incluso "agónica", utilizando el mismo término que los profesionales sanitarios en sus últimas protestas.



Asimismo, sobre el anuncio de la unidad infanto-juvenil en psiquiatría le ha recriminado que es una propuesta planteada "reiteradamente" por los populares, incluso contemplada en el pacto por la sanidad ofrecido por la presidenta regional del PP, María Guardiola, y que ha sido rechazado por el gobierno autonómico.



Para Nevado el principal problema de la salud mental en Extremadura pasa por la falta de profesionales, una cuestión que el propio Vergeles ha reconocido, pues se trata de una carencia que afecta a todo el sistema sanitario, no solo extremeño sino del conjunto del país.



Así, ha señalado que la unidad de Cáceres abrirá "sin psiquiatras", y "bajo mínimos", ya que "por las tardes y noches seguirán siendo atendidos en las urgencias por falta de médicos".



En este sentido, ha recriminado que el plan de salud mental esté "vencido" desde 2020, y sobre el anunciado por Sánchez ha dicho que "hasta ahora se ha invertido cero". Asimismo, ha apelado al discurso del presidente de Feafes el pasado mes de octubre con motivo del Día de la Salud Mental, cuando reclamaba que ha llegado el momento de saldar la "deuda histórica" que se mantiene con esta rama sanitaria.



Una salud mental que, en la región, afecta directamente a los 32.000 extremeños que sufren trastornos mentales y sus familias, y que en el último extremo se traduce en los 92 suicidios que se han contabilizado en la comunidad este año.



El diputado de Cs José María Casares se ha hecho eco de la reclamación de las asociaciones de personas con trastornos mentales para dotar al sistema con más recursos, para reducir los tiempos de espera que superan el año debido a la falta de profesionales.



Asimismo, y sobre la salud mental de los jóvenes, ha reclamado a Vergeles que atienda el mandato del parlamento extremeño, que aprobó una iniciativa de su formación en la que reclamaba la elaboración de una plan de salud mental específico para este grupo de población, que sufre un incremento de trastornos "sin precedentes".



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha subrayado que la pandemia ha supuesto una "sacudida" para "darnos cuenta de lo importante que es la salud mental" así como para evidenciar que "durante muchos años no se ha invertido lo necesario".



Por ello, apuesta por reforzar la presencia de los psicólogos en la Atención Primaria porque "es muy difícil" acceder a una primera consulta, y después no hay continuidad, empujando a los pacientes a consultas privadas que no todo el mundo puede permitirse económicamente, ha señalado, sobre una situación que es aún más complicada en el medio rural.



Finalmente, la diputada socialista María de la Cruz Buendía, ha defendido que el gobierno extremeño mantiene a la salud mental "en el centro de sus políticas".



Asimismo, ha replicado a los grupos de la oposición que claman la elaboración y aprobación del IV Plan que el anterior, el III, sigue vigente tras ser prorrogado, si bien ha reconocido que "no se ha implementado en su totalidad" por la pandemia, por un lado, y por la falta de especialistas, por otro.



Por último, ha subrayado que en España hay dos modelos de atención a la salud mental, el socialista, con una apuesta por la fiscalidad progresiva para defender la sanidad pública, y "a la madrileña", que recorta la sanidad pública, abandona la red de salud mental y desmantela el Estado del Bienestar".