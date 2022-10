Clases de Escuelas Municipales Música de Badajoz podrían comenzar a finales de noviembre

Ep

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo, ha avanzado que las clases de las Escuelas Municipales de Música podrían comenzar a finales de noviembre.

"Quiero pedir disculpas a los padres, también a los profesores que están trabajando", ha aseverado Morcillo, que ha resaltado que en el "compromiso" que se hizo de ampliar el curso "la idea hubiera sido que hubiéramos ido de la mano y que hubiera ido con total normalidad", pero que "el problema ha sido que, a veces, la parte administrativa por una serie de cuestiones se ha ido retrasando" o han tenido que realizar modificaciones.

De este modo, ha pedido disculpas a los padres que se han sentido "quizás no abandonados porque hemos tenido relación con ellos, pero sí poco informados", cuyos hijos no han podido empezar esta actividad "normal", y ha insistido en que la "idea" es ir "siempre" de la mano y en que la "apuesta decidida" por la cultura y la música "la tienen", tras lo que se ha mostrado "convencida de que esto se va a solventar" y "mucho más convencida de que en el curso que viene esto no va a pasar".

A preguntas de los periodistas por dichas escuelas, Morcillo ha señalado que hay "avances" y ha explicado que se sigue trabajando en las mismas, aunque "a veces los trámites administrativos van más lentos de lo que nos gustaría y lleva más procedimiento del que, quizá como usuario, podemos no llegar a compartir".

En este sentido, ha remarcado que ya se cuenta con la partida presupuestaria necesaria para el servicio de vigilancia de las Escuelas Municipales y ese crédito retenido, de manera que "en breve" y "no tardará mucho, quizás la semana que viene" saldrá la licitación publicada, un procedimiento que se hará "lo más rápido posible" para que las clases puedan comenzar.

En este punto, la edil ha explicado sobre las Escuelas Municipales de Música que los profesores "sí están trabajando", y que se amplió la jornada de dicho profesorado para que fuera como el curso escolar, pero "no quiere decir que, como no han empezado las clases presenciales de los niños, los profesores no estén trabajando" dado que están programando o realizando distintas actividades, aunque "bien es verdad" que sin tener el citado servicio de vigilancia en los colegios, que son las sedes donde se dan estas clases, estas no se pueden dar. "Por eso no han empezado", ha dicho.

Así, ha hecho hincapié en que el trámite administrativo de la partida presupuestaria lo tienen, la licitación saldrá "en breve" y que le "encantaría" poder haber dado fechas "antes" e "incluso" poder darlas "ahora", a tenor de lo cual ha esperado que en el mes de noviembre, "aunque sea a finales de noviembre", comiencen las clases.

En su intervención, ha reafirmado que la apuesta de la Concejalía de Cultura es "firme" por estas Escuelas de Música y ha adelantado que "tal es el compromiso" que en el Encuentro de Corales Hermano Daniel uno de los coros que actuará este año será la Escolanía de las Escuelas Municipales de Música, sobre lo cual ha indicado que cuando se ha invitado a la profesora de la Escolanía ha dicho que "sí", y que están buscando un lugar, como un pequeño salón en el Museo de la Ciudad, para que puedan ensayar.

No obstante y sobre la petición de que haya una sede única de las Escuelas Municipales de Música Morcillo ha incidido en que el objetivo de las mismas, como las deportivas, es acercarlo "lo máximo" a los distintos barrios, colegios y centros y que "en principio no" se plantean una sede única, aunque no descartan poder ampliar en otras ediciones otros colegios para que sean sede de esta actividad.

Paloma Morcillo ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha informado sobre cementerios.