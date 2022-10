Educación anima a los centros educativos a participar en "Educar sin fronteras"

La Consejería de Educación y Empleo ha lanzado la convocatoria para que los centros educativos de Extremadura participen en la Jornada de Internacionalización 'Educar sin fronteras', que se celebrará el próximo 15 de noviembre en el Palacio de Congresos de Mérida.

Este evento tiene como objetivo dar un nuevo impulso a la internacionalización de la educación extremeña. El plazo de inscripción finaliza el 3 de noviembre y cada centro podrá registrar a dos participantes que, atendiendo al orden de los criterios de selección, deberán ser o miembros de los equipos directivos, responsables de proyectos internacionales o docentes en activo.

Las personas interesadas deberán formalizar la inscripción online en la web https://educarsinfronteras.educarex.es/

Implementar la estrategia de internacionalización de la educación extremeña, aprender a gestionar y desarrollar proyectos educativos europeos de impacto, proporcionar oportunidades para ampliar la red colaborativa europea y compartir buenas prácticas, así como fomentar la dimensión europea y el aprendizaje de idiomas son los objetivos esta jornada que se presenta como un puente hacia el futuro de Extremadura.

Tras la inauguración institucional, el programa continuará con las dos ponencias principales: 'Erasmus+ Todo empieza aquí', que pronunciará el director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), Andrés Ajo Lázaro; y 'Descubrir eTwinning: el camino hacia la mejora', que ofrecerá la jefa de servicio de Gestión de Proyectos Europeos del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning en INTEF, Mirian Olga Cecilia Martínez.

Durante la pausa, los asistentes podrán recorrer los puestos en los que 20 centros educativos expondrán sus proyectos europeos y así conocer de primera mano cómo trabajan los docentes extremeños la internacionalización de la educación con programas como Erasmus y eTwinning.

A continuación, la mesa redonda 'Los programas y proyectos internacionales en Extremadura: movilidad, cooperación e intercambio en el sistema educativo' en la que se hablará sobre diversos programas y proyectos como el Programa 'Escuelas Embajadoras', el Programa LINK: Extremadura en el Mundo. Retorno y Conexión con el Talento, 'Escuelas de Frontera', Hermanamiento con Amiens y la materia Unión Europea, entre otros.

La jornada de mañana finalizará con la actuación teatral 'Don't leave me this way', a cargo de un grupo de alumnos y alumnas del IES Enrique Díez Canedo, de Puebla de la Calzada.

En la sesión de la tarde, las personas inscritas podrán optar por asistir a uno de los cuatro talleres temáticos programados: el Itinerario inicial, para centros que no han comenzado proyectos; Itinerario intermedio, para centros que han comenzado algún proyecto; Itinerario modo experto, para centros con más de dos proyectos finalizados, e Itinerario FP, para todos los centros con FP.

La Consejería de Educación y Empleo certificará 8 horas de formación, equivalente a 1 crédito, al profesorado que asista y complete la evaluación online de la actividad.