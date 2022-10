Una serie de escritores ofrecerán charlas en centros educativos extremeños en este curso

Una serie de escritores ofrecerán charlas en centros educativos de Extremadura durante este curso escolar 2022/23 con el objetivo de mejorar los hábitos lectores de los alumnos, que "faciliten su dominio del discurso oral y escrito, el acceso al conocimiento, la cultura y la competencia global, potenciando la actitud crítica".



Para ello, la Consejería de Educación y Empleo ha publicado una instrucción por la que se regula la solicitud y desarrollo de la actividad 'Encuentros con autores y autoras', dirigida a un centenar de centros que pertenezcan a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura para este curso.



Ya el curso pasado participaron cien centros educativos en esta iniciativa, que se enmarca en el Plan Estratégico de Bibliotecas Escolares y Lectura puesto en marcha por la Consejería de Educación, que recoge en su catálogo de medidas y acciones para favorecer la puesta en marcha de encuentros entre escritores y la comunidad educativa, como "una forma diferente de acercamiento a la literatura".



Así, esta iniciativa pretende fomentar la lectura entre alumnos y profesores, facilitando encuentros literarios con autores que "incentiven la lectura de sus obras", ya sea por ocio o por trabajo en cualquier asignatura, a un centenar de centros educativos pertenecientes a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (Rebex).



En el caso de que el centro fuera seleccionado, se le asignarán dos autores de los cuatro solicitados, tras lo que que no se podrá renunciar a ninguno de los dos encuentros, ya que si no el centro podrá ser excluido en las dos convocatorias siguientes.



Los escritores participantes pueden ser escogidos del listado facilitado en la web de solicitudes o libremente, entre ellos se encuentran Alfredo Gómez Cerdá, Beatriz Osés, Gema Pascual, Isaías Lafuente o Marisol Ortiz de Zárate, entre otros. Siempre se deberá tener en cuenta la viabilidad de la aceptación, por lo que se recomienda contactar con ellos antes de presentar la solicitud para comprobar su disponibilidad.



Además, según informa la Junta de Extremadura, tendrán prioridad los centros que no hayan participado en el proyecto piloto 'Encuentros virtuales con autores y autoras' durante el curso 2020/2021.



Cabe destacar que las solicitudes se formalizarán a través de la web encuentrosautor.educarex.es, y el plazo de recepción de solicitudes finaliza el próximo 25 de octubre.