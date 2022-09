PSOE afirma que 1.000 docentes más que con Monago y el PP pide a la Junta "sensibilidad"

Ep

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha recalcado la "apuesta" de la Junta de Extremadura por la educación de calidad en la región, y ha incidido en que ahora hay 1.000 profesores más en las aulas que cuando gobernaba el 'popular' José Antonio Monago, pese a existir menos alumnos que entonces.

Mientras, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha advertido de que el inicio de curso escolar en Extremadura llega con "recortes" en materia de docentes, y ha pedido a la Junta "sensibilidad" con medidas "contundentes" que permitan "ayudar" a las familias a superar la "losa" de los nuevos libros de texto y la situación actual de "deterioro económico".

A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha incidido en que en materia educativa está "todo inventado", y ha reclamado como "ayuda" a las familias ante el inicio de curso la dotación de libros "gratis" y de comedores "universales".

De su lado, la diputada de Unidas por Extremadura, Lorena Rodríguez Lucero, ha advertido de que el curso arranca con "300 docentes menos", así como una "falta de previsión absoluta" por parte de la Junta, y ha reclamado a esta administración que mantenga la reducción de ratios que se ha venido aplicando durante la pandemia de la Covid-19.

PSOE

De este modo, Lara Garlito (Grupo Socialista) ante el inicio del curso escolar en Extremadura, ha trasladado a las familias y a la comunidad educativa su "mejor deseo, la ilusión y la esperanza en su trabajo", y ha defendido la "apuesta" de la Junta por la Educación como aspecto en el que hay que "insistir".

También ha incidido en que durante la pandemia se han evidenciado dos maneras de gobernar, una a base de "recortes" que padecen las familias y las siguientes generaciones como ocurrió cuando estaba el PP en el poder (con 183.000 alumnos y una plantilla de 13.800 profesores), y otra con el PSOE en el gobierno aplicando "1.000 profesores más" en la actualidad respecto a la época de gobierno de los 'populares', y pese a que ahora hay menos alumnos (170.000).

Además, la portavoz socialista ha destacado que este curso se mejora la calidad de la docencia con las 18 horas lectivas para profesores de Secundaria, y se aplica una reducción para mayores de 55 años, entre otras medidas.

"Deseamos que sea un buen inicio de curso. Deseamos todo lo mejor a las familias, a los docentes y por supuesto a los alumnos, que son el mejor de nuestros futuros", ha espetado Lara Garlito

PP

A su vez, Cristina Teniente (PP) ha lamentado que el nuevo curso educativo en Extremadura llega con "recortes" en docentes, y así como con una "falta de sensibilidad" por parte de la Junta al "no reconocer que son insuficientes totalmente las ayudas que se están dando para atender las necesidades del alumnado tanto en la compra de libros como para comedores".

Con ello, y ante la situación de Extremadura como la tercera región con la mayor inflación del país, Teniente ha pedido a la Junta "sensibilidad" con la adopción de medidas "contundentes" para "ayudar" a las familias ante la "losa" del inicio del curso escolar, donde "la nueva ley de Sánchez ha obligado a cambiar los libros", y donde se da además una situación de "deterioro económico".

"Pedimos que cesen esos recortes en docentes, y que la administración que está todavía a tiempo de rectificar sea capaz de hacer lo que se está haciendo en otras CCAA para apoyar a las familias con el inicio del curso", ha espetado la 'popular'.

CIUDADANOS

Mientras, David Salazar (Ciudadanos) y a la espera de ver cómo se desarrolla la primera semana, ha indicado que este curso escolar se está perdiendo "una oportunidad" porque "desgraciadamente los niños disminuyen y era una oportunidad para mejorar la educación y apostar por lo que va a ser el futuro de Extremadura", y sin embargo hay "más incertidumbre que nunca" porque "no hay libros" y el aumento de precios "va a causar problemas a las familias".

De este modo, ha apostado por articular medidas que "ayuden" a las familias, como que no paguen por los libros y que no paguen por la comida de sus hijos. "Que todas las familias de Extremadura sepan que no van a pagar por los libros y que sepan que sus hijos van a tener garantizadas dos comidas" en los comedores escolares, ha defendido.

"Está todo inventado, sólo hay que tener ganas y desarrollarlo: libros gratis y comedores universales", ha dicho Salazar, porque son medidas que "está demostrado" que tiene "efecto" sobre los niños y sobre las sociedades en las que se implanta, ha concluido.

UNIDAS POR EXTREMADURA

Finalmente, Lorena Rodríguez (Unidas por Extremadura) ha avanzado que su grupo preguntará en el pleno de la Asamblea del próximo jueves a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, sobre un inicio de curso escolar que ha evidenciado, a su juicio, "falta de planificación y de previsión" y "profundos recortes" en el profesorado.

Al mismo tiempo, ha criticado que, a pesar de las sentencias, a fecha de 11 de septiembre "800 docentes pisaban por primera vez el centro donde tenían que dar clase", lo que supone una "falta de previsión absoluta" por parte de la Administración regional.

También ha advertido de que este curso se produce en Extremadura un "recorte" de "300 docentes menos", y ha abogado por mantener la reducción de ratios que se ha venido aplicando durante la pandemia de la Covid-19.