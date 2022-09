Ayuntamiento Villanueva de la Serena reparte 350 agendas escolares para prevenir adicción

Cabe indicar que, es el tercer año consecutivo que el consistorio realiza este reparto, bajo el lema 'Nadie es como tú y ese es tu superpoder'.

En las agendas escolares, se pueden encontrar frases e imágenes que invitan a la reflexión. Entre otras, se pueden leer, 'Apuesta por ti, no te la juegues', 'La diversión no está en tu copa, sino en ti' o 'Que no te engañen, el tabaco ata y te mata en todas sus formas'.

Además, se visualizan campañas de concienciación y prevención sobre salud, píldoras informativas, así como diversos mensajes, todas ellas para prevenir conductas adictivas y fomentar un estilo de vida saludable-

También es un método para familiarizar a los jóvenes con la APP Senpai, una aplicación web que nació el pasado año con el objetivo de ayudar a la población juvenil, a corregir hábitos adictivos nocivos por consumo alcohol, tabaco o cannabis, además de otras adicciones sin sustancias, como videojuegos, redes sociales, etcétera, además de apoyar a sus familiares y amigos en el proceso.