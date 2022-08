Guardiola tiende la mano a Vara para trabajar por educación que "trascienda" a gobernantes

La Presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido este lunes un encuentro con diferentes representantes en materia educativa, para "escuchar, abordar y buscar soluciones" a los problemas que, a su entender, sufre la educación en la región.

Según la dirigente 'popular', las administraciones tienen que ofrecer una oferta educativa "de calidad", que "priorice al alumnado y no al equilibrio presupuestario". Y es que, a su entender, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara "está haciendo justo lo contrario: recortes de docentes, de grupos e incluso cierre de centros".

A su vez, Guardiola ha afirmado que el PP "cree y confía" en los equipos docentes, formados por "grandes profesionales" que en muchas ocasiones "se sienten solos o amenazados por quien debe defender sus derechos". "Extremadura es afortunada por la calidad de su docencia, y así lo han demostrado durante la pandemia y lo siguen demostrando tras ella y, sin embargo, las plantillas están cada vez más apuradas", ha lamentado.

Ante los presentes, Guardiola ha remarcado que "Extremadura es una región rural, con dispersión geográfica y su educación tiene un coste". Un coste que, para el partido que preside "es, ya no perfectamente asumible, sino innegociable". En este punto, ha subrayado que el PSOE "se harta de hablar de progreso y, sin embargo, pone el freno cuando se trata de políticas educativas".

"Hay que trabajar y gobernar escuchando, pero de corazón, porque es la única manera de lograr juntos mejorar la calidad y garantizar la educación en Extremadura, desde los docentes, a los sindicatos y a las asociaciones de familias de los alumnos a los propios centros", ha insistido.

Para Guardiola, "la educación debe estar al margen de cualquier cuestión ideológica, de adoctrinamientos o de sectarismos. La educación no debe ser usada como herramienta política. La educación no se negocia". A este respecto, ha manifestado que en Extremadura "tenemos más de 700 centros educativos y unos 18.000 docentes y en torno a 18.0000 alumnos, y estamos hablando de educación no universitaria", tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa.

De hecho, ha hecho hincapié en que en los últimos años "se han cerrado colegios públicos y concertados, se han suprimido unidades en ambos también y se han recortado las plantillas". Y a pesar de estos recortes, "los problemas no se están solucionando, por lo tanto, algo se está haciendo mal", ha aseverado.

Y a esto, tal y como ha insistido Guardiola, "hay que sumarle que este año los gastos podrían alcanzar una subida de entre el 25% y el 30% entre la compra de libros y uniformes, respeto al 2021. Y los recortes también han llegado a las ayudas para la compra de libros".

Ante esta situación, la presidenta del PP extremeño considera que "no se puede hacer una gestión en educación a espaldas de quienes saben de esto de verdad, ni aprobar decretos en pleno verano y a escasos días de comenzar el curso escolar".

EL PP APUESTA POR UNAS RATIOS MÁS BAJAS

Por ello, desde el PP "estamos firmemente convencidos de apostar por unas ratios más bajas; menos alumnos por clases para dar una atención más personalizada, de calidad y que garantice más plazas de docentes y que dé seguridad a la educación rural".

Guardiola ha apostillado que "es necesario apostar por unas mejores condiciones laborales para los docentes, no se les puede cargar de burocracia. Queremos que en Extremadura se dignifique la figura del docente. Concebimos la educación en mayúsculas y aquí no sobra nadie".

Ante esta situación, la líder de los 'populares' extremeños ha querido tender la mano al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "y lo quiero hacer para que vuelva al consenso, para tender puentes en una de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, y me refiero, por supuesto, a la educación".

"A la vista de los problemas que nos hacen llegar las familias y los docentes, hay que volver a trazar las líneas de acuerdo, tejer nuevos lazos y solidificar los puentes que han volado por intereses cortoplacistas o ideológicos", ha defendido.

En esta línea, la presidenta de los 'populares' extremeños ha destacado que no le gustan las medallitas políticas, porque no sirven para nada, y aún menos en materias como la educación o la sanidad. "Le tiendo la mano a Vara por una buena educación que trascienda a los tiempos políticos y a los gobernantes. Igual que tiendo la mano por una sanidad que responda con garantía y rapidez a todos los pacientes", ha recalcado.

Y es que, a su entender, "un hospital de referencia o una autovía segura no es de izquierdas ni de derechas. Es, sencillamente, lo que debe ser, y es lo que nos piden los extremeños".

"APOSTAR POR UN MODELO EDUCATIVO QUE CUENTE CON TODOS"

A este respecto, ha incidido en que su propuesta de este lunes "es sencilla, pero nos exige altura de miras: se trata de apostar por un modelo educativo que cuente con todos, y que aúne y se enriquezca de todas las voluntades en lugar de imponer una sola ideología".

"Trabajar juntos por una educación que sirva para unirnos y no para enfrentarnos, por un modelo mejorado que ponga coto al abandono escolar preocupante en Extremadura. Nuestra región tiene un abandono educativo temprano de un 14%. La media de la UE es de un 9,7%. España está en un 13,3%", ha remarcado.

Por ello, "tenemos que evaluar urgentemente las causas del abandono educativo temprano caso a caso, e implantar un protocolo de apoyo integral en la formación de estos estudiantes para que no dejen de serlo".

Finalmente, "creemos que resulta fundamental trabajar para que no haya ningún extremeño sin graduado escolar y necesitamos un modelo que facilite herramientas para retener el talento y generar empleo y oportunidades en nuestro territorio. No hay mayor interés público que garantizar una educación de calidad, de todos y para todos", ha sentenciado.