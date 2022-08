Diputación Cáceres espera se cubran las 53 plazas de RU Charo Cordero

Ep

El portavoz del Gobierno de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, confía en que con el cambio de las condiciones de admisión de alumnos, se cubra el cien por cien de las 53 plazas que ofrece el Centro de Estudios Internacionales Charo Cordero.



Sánchez Cotrina ha recordado que se han cambiado los criterios de admisión y se ha abierto la convocatoria también a estudiantes provenientes de la provincia de Badajoz y de máster, ya que había "muchas solicitudes" que no podían optar a una plaza según las bases de la primera convocatoria que solo contemplaba alumnos procedentes de la provincia de Cáceres.



Cabe recordar que están abiertos cuatro posibles plazos para la tramitación de solicitudes de plaza en esta residencia universitaria ubicada en la casa Pereros, en pleno corazón del casco histórico cacereño. Las fechas de solicitud se han hecho coincidir con los plazos de la matrícula en UEx.



Así, las solicitudes deberán presentarse en un primer plazo hasta el 31 de agosto; el segundo plazo será desde el 1 al 7 de septiembre; el tercer plazo está comprendido entre el 9 y el 16 de septiembre, y el cuarto plazo desde el 17 hasta el 23 de septiembre.



Con esta modificación de las bases, tras cada plazo, se celebrará comisión de valoración, de modo que puedan irse resolviendo las solicitudes, y no tener que esperar los solicitantes hasta pasado el 23 de septiembre, que es el plazo máximo, para tener una respuesta.



Además de admitir estudiantes de toda la región, también se han modificado otros criterios ya que pasan a ser valorables y no excluyentes los niveles de renta, dando más puntuación a aquellos estudiantes cuyos padres tengan un nivel de renta menor.



Sánchez Cotrina ha recortado que la Diputación de Cáceres ha creado este centro, que lleva el nombre de la que fuera presidenta de la institución provincial, para continuar su labor de apoyo a los estudiantes de la Universidad de Extremadura y a la capacidad de innovación de la provincia.



Se trata de un espacio compartido de estudio, un lugar para la celebración de actividades educativas, sociales y culturales y para la contribución a la vida cultural de la ciudad de Cáceres.



Para todo ello, las estancias son financiadas por la institución provincial en un 85% de su coste. De este modo, si el precio total de la estancia para un mes es de 700 euros más IVA, el estudiante pagaría tan solo 105 euros mensuales en pensión completa más el IVA.