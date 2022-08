PP organiza en Cáceres un encuentro con la juventud extremeña para escuchar sus propuestas

Ep.

El PP de Extremadura ha organizado un encuentro con la juventud de la región este martes en Cáceres para escuchar sus propuestas de futuro con el fin de que los jóvenes extremeños no tengan como "primera opción" marcharse de la región para estudiar o trabajar porque sienten que las oportunidades "no son buenas".

El encuentro tendrá lugar desde las 11,00 horas en el Parque del Príncipe, en el que participarán miembros de las Nuevas Generaciones del PP, si bien está abierto a todos los jóvenes de la región, quienes han sido invitados para "alzar su voz" y a compartir su "inquietudes" y sus "demandas" porque lo que quieren es "escuchar, aprender y trasponer al papel todas las demandas para dar solución a los problemas que sienten los jóvenes que tienen", según ha detallado la presidenta de los 'populares' extremeños, María Guardiola.

La cita, bajo el título 'Juventud y Futuro para Extremadura', se enmarca en 'Habla Extremadura', el proceso de "escucha" emprendido por la presidenta regional de los 'populares' extremeños desde su proclamación al frente del partido el pasado 16 de julio, con el que trata de "cementar" su próxima candidatura a la Junta en 2023.

En una rueda de prensa en la sede del partido en Mérida, Guardiola ha expuesto los objetivos de esta campaña que le está llevando a recorrer numerosas localidades de la región para escuchar las demandas de los ciudadanos para trasladarlas en propuestas para resolver sus problemas.

Un recorrido en el que, según ha señalado ante una pregunta de los periodistas, se está detectando cierta "autocrítica" en el seno del partido, pero que quiere "mirar al futuro" en una tierra donde "no existe la posibilidad de alzar la voz" y que lleva "mucho tiempo resignada con lo que hay", y a la que quieren "dar la vuelta".

No obstante, reconoce "errores", pero con la intención de "mejorar día tras día, mes a mes y año a año" de la mano de un proceso que ha de "enriquecernos a todos", porque este cambio "no solo depende del PP, sino de todos los extremeños".

Este proyecto, 'Habla Extremadura', se sustenta en cinco ejes que abordarán aspectos como la fiscalidad, la "emergencia demográfica", los servicios públicos, las infraestructuras y las políticas de impulso económico.

UN PROYECTO PARA MIRAR DE FRENTE

Se trata de cinco bloques para "mirar de frente, y no de arriba abajo" como, ha dicho, realiza el gobierno regional de Guillermo Fernández Vara.

El primero de los cinco vectores del proyecto es la fiscalidad, una herramienta "fundamental para salir de los ranking de mayor presión fiscal y asfixias a empresas y familias". El segundo son las políticas de impulso económico para revertir la falta de inversión y de ejecución en programas empresariales". Asimismo, ha apostado por derribar las barreras medioambientales que está actuando como un "freno" para la región.

El tercer vector lo conforman las infraestructuras, necesarias para atraer a grandes proyectos empresariales e industriales que "no llegan porque no tenemos a nadie que nos defienda, porque estamos desconectados y porque no se ejecutan las promesas y mejoras".

El cuarto lo componen los servicios públicos "de calidad", entre los que se encuentra la sanidad, la dependencia y la educación, que están "sufriendo recortes continuos". Por último, reivindica un vector que es "clave" como es el mundo rural y la emergencia demográfica.

En este sentido, ha expuesto que desde que gobierna Guillermo Fernández Vara la región ha perdido 30.000 habitantes, de los que 12.000 son jóvenes, lo que supone una "auténtica sangría" para una comunidad como la extremeña, que junto a la caída de la natalidad ofrece un "panorama desolador".

Por todo ello, su proyecto pretende recuperar la confianza para ser una sociedad del siglo XXI, que abandone los discursos y políticas del siglo pasado y adecuarse a sus gustos, pretensiones y necesidades, pero para ellos es importante escuchar, algo que no se hace "a menudo", ha dicho.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA FORESTAL

Por otro lado, ha reclamado a la Junta que se dispongan ayudas para los afectados por los graves incendios que han tenido lugar este verano en la región. Así, ha indicado que la gestión forestal de la Administración autonómica es "deficiente" y además "no permite realizar actividades productivas".

Por este motivo, considera "muy necesario y urgente" cambiar las políticas forestales para colaborar en la prevención y extinción de los fuegos. Guardiola entiende que la mano del hombre "siempre ha gestionado los montes, y si la gestión de la Junta lo evita y no mantiene un equilibrio, el riesgo de incendios es mayor".

Además, se ha referido al papel que juegan en la prevención las vías de evacuación y los planes periurbanos que "llevan pidiendo mucho tiempo los alcaldes", por lo que considera que ya es hora de que se dispongan ayudas para los ayuntamientos para que estos contribuyan a proteger a sus localidades y sus vecinos.

Asimismo, dado que con los incendios forestales no solo se destruye patrimonio natural, sino también actividad económica, como el caso del turismo en el norte de Cáceres, ha solicitado ayudas para autónomos, comercios y pymes que han sufrido la "devastación" del fuego, como se está haciendo ya en otras comunidades autónomas, entre las que ha citado Castilla y León.