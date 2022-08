Extremadura subraya la importancia plan nacional de adaptación climatológica de colegios

Ep

Así, se ha referido el Ejecutivo Regional al Plan de "adaptación climatológica" de colegios anunciado por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, a falta de conocer más detalles.

Concretamente, desde la Junta, se ha explicado que "cualquier inversión del Gobierno que contribuya a mejorar la eficiencia energética de nuestros centros educativos y a un mayor confort en las aulas será bienvenida, ya que ello redundará en la calidad de la enseñanza".



Con ello, la administración regional entiende también que, con este nuevo plan, el Gobierno está dando "respuesta" a las necesidades de la ciudadanía, en particular a la comunidad educativa, "adelantándose a los efectos que vaticina la aceleración del cambio climático".



No obstante, incide también en que la Consejería de Educación y Empleo ya viene acometiendo desde hace años distintas actuaciones para mejorar la eficiencia energética y climatización de los centros educativos.



En el marco del Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Educativos de Extremadura, son "constantes" las obras que contemplan actuaciones sobre la envolvente térmica (fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, vidrios y persianas), sobre las instalaciones eléctricas y/o de iluminación y, sobre las instalaciones de producción de calor y/o climatización (renovación hacia sistemas de calefacción más eficiente e incorporación de elementos de generación de calor basados en fuentes de energía renovables).



Además, la aplicación de la Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos, que contiene "hitos" de actuación a los que se están dando cumplimiento en la actualidad.



Cabe añadir que, ya se ha ejecutado la elaboración de una Guía técnica para la mejora de la eficiencia energética, la adecuación y la rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables de los centros educativos extremeños, subraya el Ejecutivo autonómico.



AUDITORÍAS ENERGÉTICAS



También se está ejecutando actualmente una auditoria energética de los centros educativos extremeños, así como la redacción de un plan de mejora de la eficiencia energética para cada centro de titularidad pública.



Con ello, durante el curso 2022-2023, se espera tener las auditorias energéticas de todos los centros de infantil, colegios e institutos. El contrato para la realización de estas auditorias ha sido adjudicado por 1,8 millones de euros.



Asimismo, con cargo a los fondos Feder, se están desarrollando dos programas para la Mejora de Eficiencia Energética y reducción de emisiones de CO en edificación y servicios públicos de infraestructuras educativas de Infantil y Primaria y para las de Secundaria, dotados con 10 millones para los centros de Primaria y cinco para los de Secundaria.



Estos fondos se destinarán a la reforma o sustitución de las carpinterías exteriores de baja eficacia y obras complementarias necesarias en la envolvente térmica de 101 colegios y 10 institutos.

La "mayoría" de estas actuaciones en los colegios están terminadas y las que quedan lo harán antes de final de año, mientras que las de los institutos se encuentran en diversas fases de avance (ejecución, en próxima licitación y pendientes de licencia).



Otro proyecto contempla la instalación de paneles solares en unos 70 institutos de la región para mejorar su sostenibilidad energética y reducir la huella de carbono y emisiones de CO2 a la atmósfera.