En Cáceres, los Decanos de 22 facultades de Educación abordan reforma títulos

Ep

Representantes de 22 facultades de Educación de toda España se reúnen en Cáceres, durante dos días, para abordar también el establecimiento de las nuevas pruebas específicas de acceso a estos títulos.



Así, la reunión permanente de la Conferencia de Decanos de Educación ha celebrado unas jornadas sobre la reforma de la formación docente en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx), en el campus cacereño. El decano de este centro, David González, ha explicado que "en este encuentro se van a adoptar decisiones sobre la formación inicial para el acceso a la formación docente".



Durante estos dos días, los representantes de las Facultades de Educación españolas, tanto públicas como privadas o sin ánimo de lucro, abordarán la Reforma de la Profesión Docente que se llevará a cabo tras el proceso de Reforma Educativa.



La Conferencia de Decanos se comprometió con el Ministerio de Educación en el mes de julio a presentar una propuesta de actualización y reforma de los planes de estudio de los dos grados de Magisterio, Infantil y Primaria, y del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria.



"En esta reunión monográfica, aprobaremos la estructura básica de las órdenes ECI de los dos títulos de Magisterio y del Máster en Formación del Profesorado con las reformas metodológicas y de contenido que entendemos que tienen ilustrar la nueva normativa que los Ministerios de Universidades y de Educación pongan en marcha", ha destacado Carmen Fernández, presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Educación.



Cabe recordar que, se llevan más de 10 años, en el caso del Máster en Secundaria, y más de 15 años, en el caso de los Grados, sin actualizar estos planes de estudio. Estos tres planes de estudio conducen a una profesión regulada, la profesión docente, que depende de las órdenes ministeriales que regulan la estructura básica curricular de los tres títulos.



Según Fernández, "esta reforma es necesaria e imperiosa. Cambian los tiempos, avanza el conocimiento, nuestro modelo educativo avanza hacia un modelo mucho más competencial, más centrado en el aprendizaje práctico y en la resolución de problemas. Los planes de estudio y la formación de maestros tienen que avanzar en esta dirección".



PRUEBAS DE ACCESO ESPECÍFICAS



Uno de los puntos estrella que también se tratará en estas jornadas son las pruebas específicas de acceso a estos títulos. La Conferencia ya ha planteado al ministerio que además de las EBAU, las pruebas de acceso a la universidad, se necesita establecer en estas tres titulaciones pruebas específicas de acceso que permitan perfilar mucho mejor la selección de los candidatos.



"El expediente académico es un elemento importante en la selección de un futuro maestro, pero no el único. Ya tenemos experiencia en la comunidad catalana y balear; en el ámbito internacional en los sistemas educativos referentes como por ejemplo Finlandia o Australia", ha apuntado la presidenta.



En esta reunión también se aprobará la estructura de estas pruebas, que valorarán elementos no cognitivos, como vocacionales y actitudinales, y cognitivos como aspectos competenciales.



En este sentido, el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo ha subrayado que "la profesión de maestro necesita un componente vocacional que en la actualidad las universidades no saben detectar". "Ese es nuestro gran reto", ha aseverado.



En el acto inaugural, ha participado Esther Gutiérrez, consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, quien ha expresado la necesidad de un nuevo profesorado con "dominio de las metodologías educativas", más innovador, y capaz de dotar al alumnado de competencias y "flexible".