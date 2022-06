Un total de 5.269 alumnos inician "con absoluta normalidad" la EBAU en Extremadura

Ep.

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura (UEx), Rocío Yuste Tosina, ha avanzado que un total de 5.269 alumnos han iniciado este martes 7 de junio "con absoluta normalidad" las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 2022 (EBAU) en Extremadura, que se celebrarán durante tres días en su convocatoria ordinaria, en 15 sedes repartidas por toda la región.



La Universidad de Extremadura ha establecido una serie de normas y recomendaciones a fin de evitar la transmisión del coronavirus, que incluye un 'aula Covid' destinada a los estudiantes que presenten síntomas de la enfermedad, en relación a lo cual Yuste Tosina ha matizado que desde 2020 en todos los centros universitarios y en todas las sedes había aula covid y que este año la tienen, a razón de un aula covid por sede, por si algún estudiante quiere aislarse de manera voluntaria.



Al respecto, ha señalado que, hasta ahora, de los 5.269 ha habido una única estudiante que ha decidido que quiere aislarse porque tiene covid "y se siente más a gusto aislándose", aunque no ha podido detallar en qué sede en concreto.



La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx ha atendido a los medios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el campus pacense con motivo del inicio de las pruebas en la región, en relación a la cual ha destacado que empiezan una EBAU con 5.269 estudiantes, repartidos en 15 sedes frente a las 19 del año anterior y "con absoluta normalidad".



En ese momento había pasado prácticamente la primera media hora donde reciben a los estudiantes y les dan las instrucciones, y todos los delegados de todas las sedes les han dicho que se ha iniciado "con total normalidad con los problemas de siempre, de atascos, de llegadas", razón por la cual tienen "siempre" un margen de una hora hasta que empieza el primer examen a las 10,00, que es el de Lengua de la fase general.



De este modo, Yuste ha confiado en que este 2022 "por fin se pueda vivir una EBAU con mucha más normalidad de los dos años anteriores", sobre lo cual ha indicado que ya han visto un ambiente "diferente"; a la vez que ha querido dar las gracias al respeto que tienen los familiares y los responsables de centros de secundaria, dado que aunque este año "no ha habido nadie de seguridad en las sedes, se han respetado totalmente el acceso a las sedes y han podido entrar solo los estudiantes con su responsable de centros de secundaria".



En relación a la preparación de la EBAU, ha hecho hincapié en que "es la de siempre" y no han hecho "nada diferente", "simplemente" adaptar las circunstancias a la realidad como es que preveían que iban a tener menos estudiantes, en relación a lo cual ha puntualizado que el año pasado fueron 5.600, y el primer año covid 6.200, por lo que han adaptado el número de sedes por ejemplo a esa realidad, siguiendo también las normativas ministeriales que han ido llegando y "organizando las pruebas con las mismas ganas y el mismo trabajo de siempre".



Asimismo y sobre el personal movilizado por la UEx para atender estas pruebas, ha resaltado que en el tribunal calificador son 272 entre correctores y vigilantes y que hay más de 40 personas de administración y servicios que ayudan y dan soporte y apoyo, además de la comisión coordinadora que son 12 personas, por lo que mueve a unas 400 personas en total, más todo el personal de limpieza que limpiará las sedes al finalizar cada uno de los días.



Sobre el proceso en sí, ha recordado que se trata de tres días de pruebas; este martes se inicia con Lengua y seguidamente Inglés para continuar posteriormente con las fases específicas y terminar el jueves; así como que el día 17 esperan poder publicar las notas provisionales, el mismo día que empiezan con la preinscripción de la Universidad. Posteriormente habrá un plazo de reclamación y las calificaciones finales saldrán en torno al 20 o 22 de junio.



Por otro lado y sobre el modelo de examen, la vicerrectora ha explicado que se trata de una orden que viene del ministerio, y que desde la UEx asumen "lógicamente" esta orden que se publicó en enero, donde les dicen que tenían que seguir continuando con el modelo que se tuvo en 2020, como así han hecho. "Yo no me atrevo a decir si es más fácil o no, pero sí que es un modelo con muchísimas más opciones", ha agregado, junto con que todas las universidades están "haciendo exactamente lo mismo".



A este respecto y como novedad, ha incidido en que han incluido para la mejora de las correcciones en el periodo de reclamaciones una hoja donde los correctores deberán de poner de manera "específica y clara" la puntuación que han puesto a cada una de las preguntas, en aras de que sea "mucho más fácil", cuando hay primer y segundo corrector, y que se puedan comparar las calificaciones o que cuando un estudiante acuda a la visualización de sus exámenes pueda entender "mucho más claramente cuáles son las diferentes calificaciones que le han puesto los correctores".



Un modelo que ya se probó el año pasado en la fase extraordinaria y que "funcionó muy bien por todas las partes, con lo cual ya lo hemos repetido de manera masiva en la ordinaria de este año", ha abundado Rocío Yuste, mientras que el presidente del tribunal calificador de la EBAU, José Antonio Parientes, ha concretado que dicho cuadernillo presenta una serie de tablas en las cuales los vocales correctores tienen que anotar las calificaciones de cada una de las preguntas, y que cree que es una manera "más aseada" de presentarle a los alumnos cuáles son sus calificaciones.



También facilita la labor del segundo corrector en el caso que el alumno solicite una reclamación, ha agregado, para matizar que en principio el número de reclamaciones se sitúa en torno al 10 por ciento.



NERVIOS O ANGUSTIA DE LOS ESTUDIANTES



En referencia a los estudiantes, Parientes ha considerado que están "más nerviosos" y les ha recomendado hacer el examen con tranquilidad, que lo lean también con tiempo suficiente y puedan elegir aquellas preguntas "que son más beneficiosas para el examen". "Después lamentablemente la nota pone cada uno en su lugar, y bueno lo que tienen que hacer es elegir la carrera desde un punto de vista vocacional", ha concluido.



Por su parte, varios alumnos que han comenzado la EBAU este martes, consultados por Europa Press, han manifestado sentirse "nerviosos" o "angustiados" ante estas pruebas porque son "muchas semanas de estudio, estrés y muchísima presión" para llegar a las carreras que quieren.



Del mismo modo, otros estudiantes han reconocido no sentirse "tan nerviosos" dado que su objetivo no es estudiar una carrera universitaria sino optar por otras formaciones y hacen la EBAU por si en el futuro les "sirve".



Además, han asegurado que hacer estos exámenes sin las restricciones Covid "ayuda bastante" y es "mejor" con normalidad ya que, entre otros motivos, las mascarillas son "un agobio" .