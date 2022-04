Modificadas fechas proceso admisión y matriculación para ciclos formativos FP presenciales

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución por la que se modifica el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial completo en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023.

Así pues, con esta nueva normativa, el procedimiento de adjudicación coordinada de puestos escolares a primer curso constará de un periodo de solicitud de admisión y de dos adjudicaciones, por lo que la primera adjudicación se realizará en julio para los solicitantes que dispongan de solicitud válida después de la información definitiva.

En ella se incorporarán las vacantes resultantes del proceso de matriculación del alumnado que deba repetir curso de acuerdo a los resultados de la evaluación extraordinaria de junio y no hayan formalizado la matrícula.

Por su parte, la segunda adjudicación se realizará en septiembre una vez finalizado el primer periodo de matrícula. En ella se incorporarán las plazas vacantes para las que, habiéndose obtenido plaza en la primera adjudicación, no se hubiera formalizado matrícula.

En cada una de las adjudicaciones, para la persona que haya obtenido el puesto escolar solicitado en primer lugar, ésta estará obligada a formalizar matrícula en la plaza obtenida, no teniendo que realizar ninguna acción adicional en adjudicaciones posteriores si las hubiera.

En caso contrario, se perderá dicha plaza y se quedará fuera del proceso de admisión, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Para quien en la primera adjudicación haya obtenido el puesto escolar en un ciclo distinto al solicitado en primer lugar, se deberá optar por formalizar la matrícula en la plaza conseguida, en cuyo caso no tendrá que realizar ninguna acción adicional en la siguiente adjudicación, pero no podrá optar a poder mejorar su plaza con posterioridad en la segunda adjudicación, o bien, no realizar acción alguna, con lo que consigue realizar reserva del puesto escolar obtenido, en espera de obtener otro más favorable en la siguiente adjudicación, y si se consigue otro más favorable, se perderá la plaza reservada.

Por otro lado, si después de la segunda adjudicación las personas solicitantes han obtenido una plaza diferente a la elegida en primer lugar, podrán o no formalizar la correspondiente matrícula.

De cualquier manera, pasarán automáticamente a formar parte de las listas de espera de aquellos ciclos formativos solicitados con mayor prioridad que la plaza adjudicada.

No obstante, si finalmente obtuvieran plaza en alguno de los ciclos formativos de esas listas de espera, podrán matricularse en la nueva plaza, teniendo que anular, en su caso, previamente la matrícula realizada con anterioridad.

El plazo para presentar las solicitudes de admisión para cursar por primera vez el primer curso de un ciclo formativo en un centro y turno concretos será del 27 de mayo al 27 de junio.

Posteriormente, del 22 de julio, a partir de las 12:00 horas, se ofrecerá información en Rayuela de la primera adjudicación de las personas admitidas y no admitidas para realizar el primer curso en calidad de nuevo alumnado. La información sobre la segunda adjudicación será el 9 de septiembre.

Finalmente, el periodo de matrícula online, correspondiente a esta primera adjudicación, será del 23 al 29 de julio, y la matrícula correspondiente a la segunda adjudicación será del 10 al 14 de septiembre.