La Junta dice que el modelo público y privado de guarderías "tienen cabida"

Ep.



La Consejería de Educación y Empleo de la Junta se muestra "convencida" de que los distintos modelos público y privado de guarderías en Extremadura "tienen cabida", porque "la oferta de plazas es insuficiente, como sigue siendo suficiente la oferta de plazas gratuitas", y entiende al mismo tiempo que aún hay que "avanzar" en la gratuidad, sobre todo para los entornos más vulnerables.



De este modo lo ha señalado el secretario general de Educación de la Junta, Francisco Javier Amaya, quien ha añadido que "lo que sí hace la Consejería de Educación y Empleo es tender la mano al sector privado para trabajar juntos en un modelo y para flexibilizar criterios que permitan a más centros privados formar parte de la red de centros autorizados por la Consejería de Educación y Empleo".



"Es algo que les hemos repetido por activa y pasiva en las distintas reuniones que hemos mantenido y por supuesto estamos abiertos al diálogo y estamos abierto a adoptar medidas que permitan flexibilizar estos criterios y a crear una gran red en la que de momento por supuesto tienen cabida los centros privados", ha recalcado.



Así se ha pronunciado Francisco Javier Amaya en declaraciones a los medios en respuesta a críticas vertidas por la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) sobre supuesta "competencia desleal" por parte de la Junta al sector con las aulas públicas de 1 y 2 años.



Al respecto, ha incidido en que la Junta de Extremadura trabaja "siempre" en base a los datos de plazas vacantes y existentes y el número de nacidos (15.000 niños nacidos entre 2020 y 2021) y susceptibles de ser escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil.



Con ello, la Junta ofrece en torno a 4.950 plazas y en total el número de niños de 0 a 3 matriculados actualmente es torno a 6.500 niños. "Estamos todavía muy lejos de garantizar un porcentaje de escolarización del primer ciclo de educación infantil tanto por el número de plazas que oferta gratuitamente la Junta (solamente oferta 1.394 plazas gratuitamente) como por el número de plazas que se ofertan en general (tanto las escuelas infantiles de titularidad autonómica, municipal o privada)", ha señalado Amaya.



Estos datos llevan a pensar, según el secretario general, que "evidentemente hay mucho trabajo por hacer", ya que se está ante un modelo en el que las distintas escuelas infantiles, tanto privadas como públicas, "tienen su sitio", ya que se está en el 40 por ciento de escolarización del primer ciclo de Educación Infantil y hay que seguir avanzando en los próximos años para aproximarse a la media de comunidades como País Vasco, Navarra o La Rioja con el 60 por ciento de escolarización.



Así, ha recalcado que la Junta lo que hace es "avanzar" en la progresiva gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, teniendo en cuenta que se está en un 35 por ciento de niños escolarizados aproximadamente, y que la oferta pública de plazas y gratuitas es "del todo insuficiente", así como bajo el planteamiento de que "evidentemente" los dos modelos (público y privado) "tienen cabida" por el número de nacidos.



En esta línea, la Consejería de Educación se pregunta si los niños de las familias que están ocupando las 1.394 plazas públicas gratuitas de las aulas 1-2 hubieran asistido a una escuela infantil privada.



El secretario general de Educación, al respecto, ha subrayado que la Junta está apostando por entornos vulnerables, lugares de extrema ruralidad en los que ni siquiera había un servicio 0-3 años, y por familias con un nivel de renta bajo, para que "tengan acceso a la educación que es la que garantiza la igualdad de oportunidades, desde una edad temprana y para detectar precozmente algún tipo de dificultad de aprendizaje que pudieran encontrarse los alumnos".



DISTINTOS MODELOS



Por otra parte, Francisco Javier Amaya ha indicado que la Junta de Extremadura "no entra en competencia" con el sector privado de guarderías "porque evidentemente dentro de la propia Junta también existe otro modelo que son las escuelas infantiles de gestión autonómica, donde también se calcula un precio público y donde solamente un tercio de los niños que asisten tienen totalmente subvencionado el acceso a la escuela infantil", ha dicho.



"No entramos en competencias porque hay niños y niñas para todos y cada uno de los distintos modelos. Evidentemente tenemos que caminar de la mano y por tanto la Junta también tiende la mano a las escuelas infantiles privadas a la hora de definir un modelo que terminará de definirse en los próximos años", ha espetado, para adelantar la gratuidad al primer ciclo de Educación Infantil.



Finalmente, sobre los cheques-bebés que pide el sector privado, ha dicho que "de momento" la Junta no trabaja en esa opción. "Ahora mismo las plazas gratuitas que se están ofertando son plazas que vienen aprobadas por un programa de cooperación territorial del Ministerio de Educación sufragada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y que están destinadas a centros públicos", ha apuntado Francisco Javier Amaya.