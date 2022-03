Un millón de euros para becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias

Las ayudas están destinadas a personas que cursen estudios de Grado en la Universidad de Extremadura o en cualquiera otra universidad pública del territorio español siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la UEx.

La resolución incluye dos modalidades, la beca al rendimiento académico en la que la persona solicitante deberá haber obtenido una nota media de 8,00 puntos o superior en el curso, prueba de acceso o estudios previos (modalidad A) y otra beca ligada a la renta familiar de las personas solicitantes (modalidad B), en la que se establecen determinados umbrales de renta en función del número de miembros que componen la unidad familiar, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La cuantía de la beca de la modalidad A será de entre 250 y 400 euros, en función de la nota media acreditada por el estudiante (a partir de 8,00 puntos) y la de la modalidad B será de 500 euros.

Para poder optar a las becas, será necesario estar matriculado, en el curso 2021/2022, en régimen presencial, en los estudios para la obtención de un título universitario oficial de Grado en la Universidad de Extremadura o en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que se cursen estudios no impartidos en la UEx.

Además, acreditar la concesión de la cuantía fija ligada a la excelencia académica de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el curso 2021/2022.

En el caso de la Modalidad B deberá acreditarse la concesión la cuantía fija ligada a renta de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el curso académico 2021/2022.

Cuando se cursen estudios en otra universidad fuera de la Comunidad Autónoma, el alumnado debe tener vecindad administrativa familiar en Extremadura.