Un infectólogo de la UEx dice que la pandemia "debe acabar", pero "el problema es cuándo"

El profesor titular de Patología Infecciosa de la Universidad de Extremadura (UEx) Agustín Muñoz Sanz ha asegurado que la pandemia "debe acabar como han acabado todas a lo largo de la historia", pero "el problema es cuándo" y "en este momento nadie puede decir con sensatez que haya acabado, porque existen miles o millones de casos en otros países del mundo".



"Por lo tanto, acabar oficialmente no ha acabado, otra cosa es que las circunstancias sean mejor porque ha habido muchos infectados y un porcentaje de la población, por lo menos en nuestro medio, muy alto que está vacunado con tres dosis y eso es favorable para nosotros; pero la pandemia no ha acabado ni mucho menos", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press Televisión.



En este sentido, Muñoz ha señalado que "esto como cualquier cataclismo, como cualquier catástrofe se sabe cuándo y cómo empieza, que es bruscamente, pero no se sabe cuándo acaba y cómo acaba". Por ello, ha indicado que "parece que después de dos años la tendencia es a menos y hacia mejor", pero "no hay una fecha puesta" y la Organización Mundial de la Salud (OMS) "no ha cerrado todavía el conflicto éste".



Igualmente, ha destacado que las pandemias tienen "dos modos de acabar", uno es el "médico, epidemiológico u oficial" que es cuando decidan las autoridades de la OMS y que "no parece que sea pronto y otra es "la social", cuando la población decide que "tiene que ser así" por decisión "política" o "económica" o "de la sociedad" por la "fatiga pandémica".



"Ese aspecto de fin social parece que ya está ocurriendo, la gente está entendiendo que esto ha terminado pero ni mucho menos ha terminado, acabará, pero todavía no", ha aseverado.



USO DE MASCARILLA EN INTERIORES



Por otra parte, sobre el uso de mascarillas en interiores, Muñoz ha evidenciado que "las autoridades son quienes tienen que tomar las decisiones en un sentido o en otro" pero "cuando se relajan las medidas, al mes o mes siguiente, hay repuntes en el número de casos".



Así, ha considerado "prematuro" quitar en interiores las mascarillas, pero "sobre todo considerando el escenario", porque si va a haber reuniones familiares, sociales o eventos deportivos en sitios "que no están bien ventilados" lo que hay que hacer es airear "bien" y utilizar la mascarilla.



"Pero esto ya se debe quedar para nosotros, no cuando pase la pandemia, sino para la gripe o para otros asuntos, otras infecciones porque se ha visto que las mejores medidas contra la infección respiratoria que se transmite por aerosoles es la distancia, la ventilación y, sobre todo, la mascarilla", ha resaltado.



Sobre la mutación del virus, Muñoz ha indicado que "hay que ser prudentes", porque "el virus puede mutar a peor", aunque ahora ha evolucionado a "mejor" con Ómicron y ha señalado que "sigue siendo un virus del que desconocemos muchas cosas".



Finalmente, ha afirmado que hay que hacer "una inversión brutal tanto en medicina humana como veterinaria", porque el ser humano es "un componente más" en el ecosistema, y "si se entiende así" y se hacen "los estudios adecuados" se pueden tener "información que puede servir para prevenir futuros episodios" de pandemias.