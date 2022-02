Vergeles ve "prematuro" la retirada de las mascarillas en las aulas

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha considerado que, "personalmente", le parece "prematuro" la retirada de las mascarillas en las aulas, tal y como ha propuesto la Asociación Española de Pediatría, aunque, no obstante, ha pedido que estos profesionales remitan sus argumentos científicos.



Así, ha apuntado que aún se cuenta con unas incidencias elevadas en la población infantil y ha indicado que su posición en la reunión de este pasado miércoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) fue que si hay que estudiar las recomendaciones de los pediatras se haga. "Y si tienen evidencias suficientes, acéptese", ha apuntado.



Vergeles ha considerado que la opinión de la Asociación Española de Pediatría sobre la retirada progresiva de las mascarillas en las aulas es "muy respetable" y que habrá tenido sus "motivos científicos" para adoptar esas recomendaciones.



Por ello, ha propuesto que envíe esos "motivos científicos" a la ponencia de alertas del Sistema Nacional de Salud, que es el "consejo asesor" del CISNS para que, si es necesario y así lo justifican adecuadamente estos profesionales, se pueda adoptar ese criterio.



"Debemos acostumbrarnos, no solo en esto sino también en las vacunas que recomiendan los pediatras en edad infantil que no están incluidas en el calendario vacunal, sería bueno que las sociedades científicas antes de hacer incluso estas recomendaciones enviasen estas recomendaciones a la ponencia de alerta, a la ponencia de vacunas, a los órganos del Consejo Interterritorial porque eso le puede dar mucha más certidumbre a que esto lo podamos hacer con una cogernanza basada en la ciencia", ha apuntado.



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones, a pregunta de los medios, con motivo de su visita el consultorio médico de Jarandilla de la Vera.