Extremadura adapta normativa para que mascarilla no sea obligatoria en patios de colegios

La Junta de Extremadura modificará los documentos base que adaptan el funcionamiento de los centros educativos a la realidad de la pandemia de Covid-19 para que a partir de este jueves no sea obligatorio el uso de las mascarillas en sus espacios abiertos.



De esta forma, la Educación extremeña se adaptará a la decisión que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros, y a expensas de las "matizaciones" que pueda recoger su publicación el miércoles en el Boletín Oficial del Estado, para empezar a aplicar la medida a partir del jueves.



De todo ello será informados tanto los propios centros como los alumnos y sus familias a través de la plataforma Rayuela, si bien ha reiterado que, de acuerdo con la Dirección General de Salud Pública, se esperará a conocer los detalles de la medida tras su publicación en el BOE.



En cualquier caso, Extremadura extrapolará a los patios de los centros educativos la decisión de que la mascarilla no sea obligatoria en los espacios abiertos.



Para ello, se modificarán los dos documentos base para la organización escolar adaptada a la pandemia. Por un lado, la Guía de recomendaciones para la organización escolar adaptada a la pandemia, que desde el jueves estará modificado en Educarex.



Y, en segundo lugar, destinado a los profesionales, se cambiará el Protocolo sobre la nueva realidad educativa, del que se informará en los comités provinciales que se celebrarán el miércoles y el viernes en cada una de las delegaciones.



A preguntas sobre cómo conjugar el fin del uso obligatorio de la mascarilla con el mantenimiento de la distancia de seguridad en los recreos, ha reiterado que hay que esperar a conocer en qué sentido se materializa el BOE sobre la flexibilización de la norma, o sobre el paso de la norma a la recomendación.



En todo caso, ha señalado que se ha acordado con Salud Pública que hay que hacer "hincapié" en el mantenimiento de "una distancia mínima para evitar contagios".



Amaya ha señalado, no obstante, que tal y como viene ocurriendo durante toda la pandemia, cada vez que se produce un cambio de protocolo, "al principio habrá un poco de confusión hasta que nos adaptemos", pero ha mostrado su confianza en que "la implementación de la medida sea paulatina" y permita a la comunidad educativa acostumbrarse a esta "nueva realidad que nos lleve a la realidad que deseamos".



Con respecto al uso de la mascarilla en las clases de Educación Física, ha señalado que las recomendaciones por ahora es evitar en lo posible las actividades en grupo si no se usan las mascarillas.