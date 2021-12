Los presupuestos para 2022 incluirán 1 millón más para fomentar el empleo joven

Ep.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2022 incluirá 1 millón de euros más para fomentar el empleo joven en la región tras ser aceptada una enmienda transaccional en este sentido presentada por el Grupo Socialista a una propuesta del Grupo Unidas por Extremadura.



En su enmienda, Unidas por Extremadura solicitaba un incremento de esa misma cantidad y pedía que la partida se minorara de los conciertos educativos en ESO, Bachillerato y FP. Así, el PSOE ha presentado la transaccional al no compartir que la baja procediera de la concertada aunque la cantidad coincide.



De igual forma, el PSOE ha anunciado en el pleno de este miércoles que aprobará en la jornada de este jueves una enmienda presentada por Ciudadanos, dotada con 500.000 euros, para llevar a cabo programas mixtos experimentales de formación para parados de más de 50 años.



Cabe destacar que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado también una enmienda transaccional, dotada con 17.447 euros, a una enmienda de Unidas por Extremadura destinada a Becas Erasmus para ciclos formativos de grado superior.



Además, los socialistas han presentado también otra transaccional a una enmienda de Unidas por Extremadura para establecer ayudas para la realización de proyectos por parte de las Ampas y Fampas y dotada con 14.000 euros.



EL PP PRESENTA CASI 100 ENMIENDAS A EDUCACIÓN Y EMPLEO



El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la sección de Educación y Empleo un total de 93 enmiendas parciales a las cuentas para el próximo ejercicio.



De esta forma, el diputado del PP Javier Cienfuegos se ha detenido en defender las enmiendas en materia de empleo presentadas por su grupo a unos presupuestos que ha tachado de "irreales" y "fantásticos", además de considerar que no dan tranquilidad a empresas y autónomos.



Así, entre las enmiendas 'populares' se encuentra fomentar el empleo joven, un plan de empleo para Plasencia, así como reducir las cuotas para los nuevos autónomos y propiciar el relevo generacional.



También buscan fomentar el empleo para las personas en riesgo de exclusión, el fomento de la igualdad en el empleo y el fomento del empleo para las personas con discapacidad.



En el turno de las enmiendas dirigidas a Educación, la diputada del PP Pilar Pérez ha recalcado que las mismas buscan paliar la "nefasta" gestión en materia educativa, por lo que se persigue ofrecer respuestas a la necesidades del alumnado, contar con más aulas TEA, incrementar los equipos de orientación e incrementar las becas y ayudas, así como mejorar condiciones laborales de los docentes, mejorar la oferta educativa y que se inviertan en infraestructuras educativas.



MEJORAR LAS NECESIDADES



En el turno de Ciudadanos, la diputada María Encarnación Martín Andrada ha defendido las 17 enmiendas presentadas a la sección de Educación y Empleo que buscan mejorar en las necesidades de profesores y alumnos, así como de los empleados y desempleados.



En esta línea, Ciudadanos ha insistido en la necesidad de equiparar las condiciones y salarios de los docentes de la educación concertada y de la educación pública, ya que, como ha insistido la diputada "a mismo trabajo igual salario".



Asimismo, otra de las enmiendas de su grupo van encaminadas a proporcionar un transporte escolar para las familias de los alumnos del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo por el traslado del centro al extrarradio de la ciudad, además de establecer becas a la excelencia entre el alumnado.



Otra de las enmiendas parciales a las cuentas de 2022 van dirigidas a la inversión en materiales y muebles para la Escuela Oficial de Idiomas de Navalmoral de la Mata, a la inversión en centros de educación especial para garantizar su buen funcionamiento, así como apostar por la herramienta DIDE.



En cuanto al área de empleo, Cs apuesta por la puesta en marcha de proyectos pilotos mixtos de formación para desempleados mayores de 50 años y por el cheque formación. Finalmente, Martín Andrada ha recalcado que no era necesario una que llegase una pandemia para a ver la necesidades del sistema educativo y de trabajo en Extremadura.



AUMENTO DE PLANTILLAS Y FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO



En el turno de Unidas por Extremadura, el diputado Joaquín Macías ha defendido las 32 enmiendas presentadas por su grupo a la sección de Educación y Empleo.



Así, ha apuntado que las enmiendas presentadas por Unidas por Extremadura que tienen más peso por su cuantía económica tiene que ver con la contratación de personal en diferentes áreas educativas, ya que entiende que se deben reforzar las plantillas porque con la reducción de las ratios se mejora la calidad educativa.



Además, y a tenor de lo sucedido en los últimos tiempos con el rebrote de la pandemia, ha dicho, se ha evidenciado que la incidencia de la Covid no estaba controlada y una buena medida para el control de la misma es tener a los alumnos más separados.



Asimismo, entre las enmiendas de Unidas por Extremadura, se encuentra un plan de prevención para la violencia de género en las aulas, auditorías energéticas en los centros, fomentar becas Erasmus, aportar fondos para la realización de proyectos por AMPAS y algunas obras en CEIP y IESO.



Por su parte, y en cuanto al empleo, Unidas por Extremadura propone el fomento de la igualdad en el trabajo, la priorización del empleo juvenil y en el medio rural y la contratación estable de cuidadores en dicho ámbito.



PSOE



Finalmente, en el turno de fijación de posiciones a las enmiendas presentadas por los grupos, el PSOE ha recalcado la importancia de este presupuesto para favorecer la creación de empleo tras la crisis social y económica generada por el coronavirus.



Además, los diputados intervinientes han recalcado la apuesta por aumentar el número de docentes para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia.