A partir 13 diciembre, Extremadura apuesta por iniciar vacunación pediátrica en colegios

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, mencionando que el próximo día 13 de diciembre "es muy posible" que lleguen a España 1,3 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, de las que entre 26.000 y 28.000 llegarán a Extremadura.

Según Vergeles, "si eso es así, y llegan 1,3 millones de dosis y a nosotros nos llegan entre 26.000 y 28.000, nos queda resolver una parte de la incógnita. ¿Cuándo llegan las siguientes dosis a Europa?".

El Vicepresidente ha estimado que esas siguientes dosis, más de 2 millones, llegarán a lo largo del mes de enero, con lo que ya se habría "vacunado a toda la población de 5 a 11 años".



En este sentido, Vergeles ha apuntado que la Comisión de Salud Pública, que se reúne este próximo martes, deberá establecer cómo va a incorporar la vacuna pediátrica a la Estrategia de Vacunación.

Para el Vicepresidente, "como quiera que la vacunación completa son dos dosis, necesitamos saber cuándo van a llegar las siguientes dosis de Pfizer a Europa para saber si tenemos que hacer una reserva de esas 26.000 dosis para ponerle la segunda dosis a los niños que hemos vacunado los primeros".



De este modo, y si estas dosis llegaran en un "plazo razonable" dentro del mes de enero que permita la separación entre las dos dosis para la vacunación completa, Extremadura vacunaría a entre 26.000 y 28.000 niños antes de las vacaciones de Navidad y se retomaría la vacunación a su regreso a las aulas, ha asegurado Vergeles.



VACUNACIÓN EN LOS COLEGIOS



Vergeles ha defendido que la vacunación de los menores de 12 años se lleve a cabo en los colegios teniendo en cuenta el precedente de la crisis sanitaria provocada por la meningitis C de 1997, ya que se demostró que la vacunación en los centros escolares es "de éxito" y se acompaña de "más cobertura vacunal que si se vacunan a los niños fuera del ámbito escolar".



El Vicepresidente ha añadido que "vamos a intentar que esto sea así, pero los detalles concretos no los podremos tener hasta que el martes se reúna la Comisión de Salud Pública, si bien es verdad que el Servicio Extremeño de Salud, en este momento, ya está diseñando la estrategia para los diferentes escenarios que se pudieran dar como consecuencia de las deliberaciones y conclusiones que adoptase la Comisión de Salud Pública".



Sobre la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Vergeles ha destacado que se habló de la Covid pero también de "otros muchos temas que no son la Covid", lo que da una idea de "antigua normalidad muy importante".



Asimismo, ha valorado la aprobación de las actas de los "innumerables" CISNS que se han celebrado y que Extremadura votó a favor, recalcando que "ayer con la aprobación de las actas de todos los Consejos Interterritoriales que hemos celebrado ha sido otro paso muy importante".