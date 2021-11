El CJEx urge políticas públicas en materia de igualdad con base en la educación en valores

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha reivindicado este jueves, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, políticas públicas en materia de Igualdad que "tengan como base la educación en valores y la prevención de la violencia en la infancia y la juventud".

En concreto, según señala el CJEx en una nota de prensa, los últimos datos sobre violencia machista "demuestran que tenemos que seguir luchando hasta alcanzar una sociedad en la que vivamos sin miedo", ya que en lo que va de año, 36 mujeres han sido asesinadas por este motivo, que han dejado huérfanos 21 niños.

No obstante, apunta el CJEx que "los datos oficiales aún distan de la realidad, ya que la mayor parte no se denuncia o no se contempla como feminicidio", tras lo que recuerda que hay más manifestaciones y expresiones de la violencia machista aparte del feminicidio, que no son tan visibles, entre las que cita la "violencia psicológica, obstétrica, ginecológica, simbólica.

Ante esta situación, el CJEx ha reafirmado que condena "rotundamente cualquier tipo de violencia machista", por lo que van "a seguir trabajando día a día por una sociedad más inclusiva e igualitaria desde la juventud".

Por eso, este organismo juvenil muestra su preocupación por los datos publicados por el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud de la FAD, que señalan que "aumenta la opinión de que la violencia es inevitable, que es habitual y que, si es de poca intensidad, no supone un problema".

Por todo ello, el CJEx considera que "más que nunca hacen falta políticas públicas en materia de igualdad" que, según añaden, "tengan como base la educación en valores y la prevención de la violencia en la infancia y la juventud, buscando la equidad, la coeducación, la convivencia en sociedad y el desarrollo integral de las actitudes y competencias básicas", concluye.