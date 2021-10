La alumna de TAI, Ani Queen, estrena su single "Fortune teller"

Ana Fernández Ramón (Valladolid, 2001), más conocida como Ani Queen, alumna de 3° del grado de Artes Escénicas e Interpretación de la Escuela Universitaria de Artes TAI acaba de estrenar su single Fortune Teller.

Además, también ha lanzado su videoclip, cuyo equipo está formado mayoritariamente por artistas de la Escuela Universitaria TAI, con un total de 80 estudiantes y antiguos alumnos que han participado.

"Es muy importante dar con la gente buena y, sobre todo, es muy importante saber escoger quién sí y quién no", señala esta joven promesa de la música acerca de su equipo. "La verdad que ha sido un gusto trabajar con gente tan profesional, dedicada y centrada", agrega.

El feminismo, tema central del single

El feminismo y la incansable lucha de las mujeres artistas en el mundo de la música son los principales temas del primer single de esta joven artista, que desprende empoderamiento y sororidad.

"Desafortunadamente muchas veces cuando la gente ve a mujeres echadas para adelante, con las cosas claras y que van a por todas, se asusta y en concreto a muchas mujeres se las tacha de cosas que no son por ser trabajadoras, ambiciosas o muy visionarias", asegura la artista, que tiene 20 años.

"Fortune Teller es una canción que nace de una historia personal, yo llevaba ya bastante tiempo con el runrún de algo que me había pasado, sentía impotencia y en la cuarentena cuando conocí a Albert Pinot, el productor de la canción, y me mostró su trabajo y los proyectos que tenía para mí, me desahogué", explica la joven artista, que reconoce que este single "se reduce a una palabra, la intuición".

"Es esa voz interior que en ocasiones te dice cuando algo no va bien o huele a chamusquina y muchas veces ignoramos", añade.

Según la cantante y compositora pucelana, Fortune Teller es una historia que habla de "una traición". "Alguien que era muy importante para mí, se acabó aprovechando y lucrando de mi trabajo, al cual todos aplaudieron, sin embargo, yo solo fui señalada, ocultada y silenciada. Todavía me falta aprender un montón para poder brillar fuerte, pero creo que con TAI y todos mis compañeros eso no será problema", asegura.

"En el videoclip, se puede ver a tres Ani Queens: la primera, ambiciosa pero inocente; la segunda, la vidente que se deja guiar por su intuición y la tercera, que ha aprendido de los golpes que se ha llevado y ahora hace caso a su subconsciente que realmente es la vidente" afirma Queen, que ha dedicado un año entero a la creación de este videoclip.

Un sueño hecho realidad

Aunque grabar un videoclip, en un principio, parecía algo impensable para Ani Queen, que aún hoy día se pregunta cómo ha llegado a realizarlo, indica que fue "fruto de su frustración".

"Creo que pensé en grande y le conté mi idea a alguien. Esta persona al escuchar la idea me dijo que era una flipada. Cuando alguien me dice cosas de este tipo, como tú no puedes, eso no sabes hacerlo o es imposible, se me tapan los oídos y dejo de escuchar. Realmente no hay nada imposible, puede que nunca llegues a hacer algo 100% siendo fiel a la primera idea, pero puedes hacer algo similar e incluso mejor", señala la artista que para la producción del vídeo recurrió al crowdfunding.

Carrera profesional

"Siempre inconscientemente vamos a querer gustar a todo el mundo, pero no siempre se puede, lo que sí que podemos hacer es tomarnos Fortune Teller como un peldaño que nos suba un poquito más y aprender tanto de lo bueno como de lo malo y, obviamente, escuchar a aquello que podamos mejorar", argumenta la artista que desea que, al menos, la gente "se dé cuenta de que cosas como estas son posibles".

Independientemente del alcance que tenga esta canción, Queen reconoce que como artista "hay que dar voz y defender ciertas cosas".

"Quieras o no eres un foco de atención para algunas personas y debes ir a favor del avance de la sociedad. Supongo que realmente la artista que quiero ser es una mujer que haga que otras personas se empoderen, que tengan ganas de crecer, de avanzar y de luchar por lo que desean", manifiesta.

Consejo para jóvenes artistas

El consejo que Queen da a los jóvenes artistas es "no tirar la toalla, no compararse con nadie, no rechazar una ayuda y no impacientarse".

"Esto no es una carrera de 100 metros lisos, es una carrera de fondo y hay que estar todos los días pico y pala. También hay que tener cuidado con la gente porque no todo el mundo quiere ver cómo brillas y mucho menos verte sonreír. Pero lo mejor será reír con aquellos que sí que lo quieren, y que harán todo lo posible por hacerte feliz y verte cumplir tus sueños. Ante todo, independientemente de quién seas o de qué pase, nunca hay que dejar de creer en tu sueño", asegura.

Apoyo de TAI

"Además del material y las facilidades técnicas y de promoción, TAI sabe que si eres un estudiante proactivo, con las cosas claras y que no piensas parar hasta conseguir lo que te propones, obviamente va a querer ayudar porque, además, quieren que ese espíritu se les contagie a los demás", explica Queen, quien cuenta que lo que valora de la formación de TAI es "el compromiso de los profesores".

"Esta es una universidad para crecer, crear y aprender, si a un profesor le demuestras tus ganas de comerte el mundo, eso no solo le va a enorgullecer, sino que te va a intentar ayudar", añade.

Las conexiones que se hacen dentro de la escuela es otro de los elementos que esta música destaca. "Yo saludo a 30 personas al día cada vez que salgo de clase. Nunca sabes cuándo podrás trabajar con alguien conocido o coincidir con él o ella en algún sitio. Y la gente siempre va a estar contenta de verte si la tratas con alegría y respeto", expresa.