Pleno Ayuntamiento Cáceres aprueba plan municipal contra el acoso escolar y el ciberacoso

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad una moción en la que se pide la elaboración de un plan municipal contra el acoso escolar y el ciberacoso, y en la que se ha solicitado que se difundan entre la ciudadanía los teléfonos contra el acoso escolar, para que puedan acudir las víctimas y los testigos de estos hechos.

La propuesta, presentada por los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Cáceres Francisco Alcántara y Mar Díaz, busca también que la ciudad muestre el rechazo al acoso escolar en todas sus formas y la solidaridad con las víctimas, algunas de las cuales "acaban suicidándose", ha recordado Díaz en la defensa de la moción.

Así, se ha aprobado la elaboración de campañas de concienciación, que se explique con claridad qué significan y a quiénes afecta, y donde aparezcan actuaciones dirigidas a trabajar la sensibilización social a través de casos reales de víctimas y sus consecuencias.

Al texto original se ha incluido una enmienda de Ciudadanos en la que pide que se haga partícipe de ese plan al Consejo Escolar Municipal, a la Diputación de Cáceres y especialmente a la Junta de Extremadura, ya que esta institución es la que tiene atribuidas las competencias en la materia.

Además, se insta a la Consejería de Educación y Empleo a la creación de un Plan de Protección del Menor Acosado, y que se agilicen los procesos administrativos en este tema, ya que, según ha dicho la portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, tan importante es la "prevención" de conductas abusadoras como la "protección" del menor que puede ser acosado.

La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha incidido en que el ayuntamiento mantiene el "compromiso" para luchar contra esta lacra social, y ha incidido en que la responsabilidad para atajarla "es de todos" aunque cada organismo tiene sus competencias, al tiempo que ha recordado los programas que están en marcha para prevenir el acoso y el ciberacoso.

Para aunar esfuerzos, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha pedido coordinación entre las administraciones.

El concejal de Unidas Podemos (UP) Ildefonso Calvo ha indicado que su grupo apoyará cualquier iniciativa que palíe este problema, y el concejal no adscrito Teófilo Amores también ha apoyado la moción porque considera que el acoso escolar es un problema "gravísimo".

SUBIDA DE IMPUESTOS

La subida de impuestos aprobada en el Pleno de septiembre ha vuelto al debate municipal a través de una moción presentada por el PP para pedir la eliminación de la subida de los impuestos municipales del IBI y el Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica.

La moción ha sido defendida por el portavoz 'popular', Rafael Mateos, que ha pedido la paralización de esta medida porque "no está justificada" y porque la rechaza "gran parte de la población cacereña".

PSOE, Unidas Podemos y Teófilo Amores han votado en contra de la moción, mientras que PP, Ciudadanos (Cs) y Alcántara y Díaz han votado a favor, por lo que la moción no ha salido adelante.

Mateos ha defendido que existen otras formas de generar ingresos como exigir el cobro a la Junta de Extremadura la deuda de 4,2 millones de euros en concepto de IBI, por lo que "con la mitad de lo que adeuda" se conseguirían los dos millones de euros que van a suponer las subidas impositivas.

"No habrá ningún vecino que lleve diez años sin pagar el IBI y, sin embargo, la Junta de Extremadura lleva muchos años sin pagar sus deudas", ha subrayado Mateos, que ha pedido que se negocie con la Administración regional el abono "inmediato" del 50% de su deuda.

La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha insistido en que la medida de subir el IBI y el IVTM "no es la más fácil" pero "es necesaria", y ha recordado que la votación del Pleno del mes pasado fue clara y la propuesta salió adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, por lo que ha vinculado esta nueva moción del PP a su "derecho al pataleo".

En cuanto a la reclamación de la deuda a la Junta de Extremadura, Costa ha recordado que esta cantidad no afectaría al Presupuesto porque no se puede consignar hasta que no sea efectiva, por lo que el hecho de cobrar la deuda no va a suponer que Cáceres tenga un presupuesto mayor porque hay que cuadrar las cuentas.

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha mostrado su acuerdo con el espíritu de la moción, según ha dicho el edil Antonio Ibarra, porque cree que los ciudadanos no pueden soportar más presión fiscal, que llega al 50% de sus ingresos, según ha dicho. Ibarra también ha abogado por solicitar a la Junta de Extremadura su deuda que "no es con el ayuntamiento, sino con todos los cacereños".

El concejal de Unidas Podemos (UP), Raúl Martín, ha recordado que la subida de impuestos ya está respaldada por la "mayoría" de la Corporación y "no ha cambiado nada".

"Esta moción no la presentan para cambiar nada y su única motivación es acaparar titulares en la prensa que les gusta mucho y se les da muy bien", ha subrayado, al tiempo que ha calificado la moción de "inútil, mentirosa y cobarde", y ha conminado a los 'populares' a que digan de dónde "recortarían" si no aumentan los impuestos.

Los concejales no adscrito Francisco Alcántara y Mar Díaz, han apoyado esta moción porque le parece "más oportuno" cobrar esa deuda a la Junta de Extremadura que subirle los impuestos a los ciudadanos pero, a renglón seguido, ha manifestado que la Administración regional no tiene capacidad de amortizar esa deuda por su situación económica, y ha invitado a los grupos y a los cacereños a presentar alegaciones a la subida de impuestos, que es la vía oportuna para enmendar la nueva ordenanza.

El concejal no adscrito Teófilo Amores ha calificado la propuesta de Mateos como un "arma política" y ha reprochado al PP que podrían haber hecho efectiva esa deuda durante los ocho años que gobernó el PP en la ciudad.

En el Pleno ordinario se ha ratificado la personación en el procedimiento ordinario promovido por la Comunidad de Propietarios Cuarto de Baño, relativo a finalización del expediente de investigación instruido sobre el denominado Camino de Almeida, en el término municipal de Cáceres.

La corporación ha dado el visto bueno a la personación en el recurso interpuesto por Tecnología Extremeña del Litio (TEL) relativo a la sanción que se impuso por la realización de obras sin licencia en el Paraje de Valdeflores.

OTROS ASUNTOS

Asimismo, se ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Cáceres, sus Organismos Autónomos y del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica; se ha dado el visto bueno a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante y de los mercadillos de la ciudad, y se ha aprobado el Plan Local de Cooperación y Ciudadanía Global.

En cuanto a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante y de los Mercadillos, servirá para regular los 10 mercadillos anuales que existen en la ciudad y da mayor seguridad a vendedores y usuarios.

Esta nueva norma establece unos requisitos claros para conceder la autorización, como el carné de manipulador de alimentos, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o la acreditación laboral.

La actualización de la licencia será por 7 años, y será anualmente revisable por técnicos del Ayuntamiento para seguir manteniendo el cumplimiento de los requisitos.

La sesión ha comenzado con el conocimiento de la renuncia de la concejala del PP Carla Ramos Do Nascimento, por motivo laborales. El exconcejal Pedro Muriel ocupará su lugar cuando tome posesión en el próximo mes de noviembre.