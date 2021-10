Vara defiende intervención mínima para que jóvenes accedan a vivienda con "tope razonable"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que "a veces" es necesaria la intervención en el mercado "aunque sea mínimamente" ante un bien superior como es el derecho a la vivienda para que los jóvenes puedan tener acceso "con un tope razonable".



A preguntas de los periodistas por su valoración ante la nueva Ley de Vivienda, el presidente extremeño ha considerado que, como viene diciendo "desde hace muchísimo tiempo", uno de los "grandes retos" que el país por delante "es precisamente garantizar el acceso a la vivienda".



"¿Esto significa que hay que regalar una vivienda a la gente? No, significa que los jóvenes tienen que poder tener una vivienda sin dedicar a ello el 70 por ciento de sus ingresos con un tope razonable que se lo permita", ha defendido.



"¿Eso exige a veces tener que intervenir en el mercado aunque sea mínimamente? Pues si es necesario hacerlo hay un bien superior que es el derecho a la vivienda que deben de tener los jóvenes y las jóvenes", ha añadido.



En el caso de Extremadura, ha recordado, en su día se puso en marcha el plan de vivienda 60.000 o el plan de la autopromoción de vivienda, lo cual "significaba intervenir mínimamente los mercados para permitir el objetivo fundamental, que es que la gente pueda tener una vivienda".



De este modo, ha considerado que se trata de una medida "adaptada a lo que hoy es una gran demanda por parte de los jóvenes", como es tener un lugar donde poder emanciparse, y sobre lo cual ha considerado que no se puede estar diciendo que se quiere que los jóvenes tengan "vida propia", ni se puede estar luchando contra la despoblación porque los jóvenes no tienen niños, "y luego cuando alguien hace algo para que puedan tener una vida independiente se le ponen pegas".



En relación a cómo podría afectar esta normativa a la comunidad autónoma, el jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que cada uno a su nivel de población tiene "diferentes problemas", y que en Extremadura no existe tal y como ocurre en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao.



En cualquier caso, ha abogado por verlo y por estudiarlo cuando se tenga "claro" en qué sentido va la ley en todos sus términos, de manera tal que verán hasta que punto afecta en Extremadura dado que "ahora lo único que hay es una decisión" y no se conoce el contenido "exacto".



Asimismo, ha insistido acerca de si en Extremadura podría haber zonas "tensionadas" de alquiler que van a verlo, dado que desconoce "en qué términos va a estar eso definido", aunque "lógicamente si viene definido con bastante detalle si se dieran las circunstancias claro que se aplicaría".



BONOS PARA JÓVENES



Por otro lado y preguntado también por su opinión ante los bonos culturales para los jóvenes anunciados por el Gobierno de España, Guillermo Fernández Vara ha valorado que en España "dígame de que se habla que me opongo", porque "se oponen a todo" cuando, según ha remarcado, "nadie puede negar ni obviar" un bono cultural que implica ayudar a los jóvenes en ese momento de la mayoría de edad a poder tener acceso a los bienes culturales.



Así, "nadie puede estar en contra" y para Vara "lo que hay que hacerlo es bien para minimizar la picaresca, para minimizar el efecto contrario que pueda tener", ante lo cual ha incidido en que "nadie puede estar en contra de que una persona pueda tener una ayuda para comprarse un libro o para poder ir a una obra de teatro".



Y es que, según ha concluido, en España "el problema es que ha dejado de haber oposición" y "lo que hay una posición de oposición a todo", de manera tal que "haga lo que haga el Gobierno siempre la oposición va a estar en contra".



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en la inauguración del I Congreso Regional de la Empresa Familiar, en el Edificio Siglo XXI de Badajoz.