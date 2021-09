La fiscal archiva caso de niñas colegio Alba Plata de Cáceres al incorporarse a las clases

Ep.



La fiscal de protección de menores de Cáceres Natalia González Grano de Oro ha acordado el archivo el expediente del caso de las alumnas del colegio Alba Plata de Cáceres al no existir ya "ninguna situación actual de riesgo ni de desamparo para las menores", las cuales se incorporaron a las clases con normalidad.



Cabe recordar que el pasado 21 de septiembre entraron en la Fiscalía Provincial de Cáceres las diligencias procesales nº 2/2021 de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura incoadas en virtud de un escrito remitido por la Abogacía General de la Junta de Extremadura, relativas a lo ocurrido respecto a las menores en el CEIP Alba de Plata.



Con fecha 22 de septiembre la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial incoó expediente de riesgo y acordó requerir a la dirección del centro para que informara sobre la situación de las menores. Este informe ha sido recibido este martes y en él se comunica que las dos menores asisten al centro escolar con regularidad desde el 21 de septiembre y solo han faltado al colegio los días 16, 17 y 20, por lo que la fiscal de menores ha decidido archivar el caso.



Cabe recordar que todo comenzó cuando la familia de estas dos alumnas de 3º y 5º de Primaria optaron por que no usaran mascarilla en el colegio, una medida de protección obligatoria para menores de seis años en los centros escolares.



La Junta de Extremadura prohibió entonces la entrada al colegio de las alumnas mientras no usaran las mascarilla y los padres decidieron entonces no llevarlas al colegio. La Consejería de Educación anunció que se aplicaría el protocolo de absentismo escolar si procedía, pero la situación se solucionó con el desestimiento de la familia y la vuelta al centro de las alumnas con total normalidad y con la aplicación de las medidas protectoras ante la pandemia.