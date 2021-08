PIDE recuerda a Junta que todos interinos con vacante deben incorporarse 1 septiembre

El Sindicato del Profesorado Extremeño PIDE ha recordado a la Junta de Extremadura que todos los interinos con vacantes deben incoporarse el próximo 1 de septiembre, "por sentencia judicial".

De esta forma, PIDE ha interpuesto un Recurso de Reposición contra la resolución del 29 de julio de 2021 que dice que los interinos de enseñanzas medias (EEMM) se incorporarán el día 4 de septiembre, ya que de esta forma se está "perjudicando a los interinos de dichos cuerpos que obtengan vacante por primera vez o que en el curso anterior no tuvieran derecho a cobrar y puntuar el verano que comenzarían también el día 4".

A juicio del sindicato, esto supone una "contradicción" con la Sentencia número 62 de marzo 2020 ganada por los servicios jurídicos de PIDE y sus Autos favorables de extensión obtenidos del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Mérida, que "fallan que la incorporación debe de ser el día 1 de septiembre para todos", y que fueron confirmados por el TSJEX en sentencias de 13 de julio de 2021.

Por tanto, PIDE reitera, a través de nota de prensa, que "deben incorporarse todos los funcionarios interinos con vacante el mismo día 1 de septiembre y no otro, para no ser discriminados", tras lo que advierte que "mantener la fecha de incorporación el día 4 provocará que demanden de nuevo a la Consejería de Educación por los tres días en los que no serán nombrados y no se incorporarán a sus destinos", señala.

Finalmente, considera el sindicato que la Consejería de Educación debe publicar una resolución por la que todos los docentes interinos con vacante sean nombrados el día 1 de septiembre de 2021.