PSOE y Unidas por Extremadura tumban iniciativa del PP que pedía retirar norma Aulas 1-2

Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura han tumbado en la Asamblea una propuesta de impulso del PP con esta petición.



La iniciativa, sustanciada este jueves, 1 de julio, en el pleno de la cámara legislativa regional ha contado con los votos en contra del PSOE y Unidas por Extremadura, con la abstención de Ciudadanos y con el voto a favor solo de los diputados 'populares'.



Junto a la retirada de la orden, la iniciativa 'popular' solicitaba además abrir un proceso de diálogo y negociación con la comunidad educativa y con las administraciones y empresas que ofrecen este servicio educativo en Extremadura para diseñar un modelo de Educación Infantil "rico, diverso, conciliador, innovador, emprendedor, de calidady de equidad".



Asimismo, pedía establecer los mecanismos necesarios para permitir la gratuidad universal de toda la etapa de Infantil para todos los alumnos extremeños, con independencia del centro elegido por las familias, que garantice el "derecho a elegir y la equidad", que evite "discriminaciones y agravios" comparativos y que permita una "conciliación real".



Para ello, se proponía suscribir convenios con las corporaciones locales, con otras administraciones y entidades privadas sin fines de lucro, así como establecer deducciones fiscales y/o ayudas directas para los padres que opten por escolarizar a sus hijos en centros de titularidad privada, que se sumen a la oferta propia de la Consejería deEducación.



La diputada del PP Pilar Pérez ha sido la encargada de defender la propuesta y en su intervención ha criticado la "decisión unilateral" de la Junta de implantar el próximo curso aulas mixtas 1-2 años en determinados centros de la región, un hecho que ha suscitado el rechazo de numerosos colectivos, ha dicho, dada la "falta de negociación" y por las condiciones de creación, así como por el hecho de que supondría, de facto, el cierre de centros de naturaleza privada.



En esta línea, ha defendido que, en una región amenazada por los problemas demográficos, una manera de fomentar la natalidad pasaría también por favorecer una "conciliación real" a las familias en el ámbito educativo.



Por ello, los 'populares' han presentado esta iniciativa para mejorar la educación, pero en la que también se habla de diversidad, empleo y conciliación, ha apuntado Pérez, quien se ha referido a que la etapa educativa infantil no es obligatoria pero se ha generalizado en el uso en el segundo ciclo de ella.



De esta forma, la diputada ha abogado por promover la escolarización temprana y que esta se lleve a cabo en las "mejores condiciones", ya que se han demostrado los beneficios de la misma al aumentar los niveles de éxito escolar.



No obstante, y sobre el programa experimental de la Junta de poner en marchas las Aulas 1-2 años, aunque ha dicho que es algo que debería haber suscitado aplausos, "curiosamente" ha provocado un "rechazo unánime", criticando la "improvisación habitual", "falta de transparencia" y la "falta de negociación" por parte del Ejecutivo regional.



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada socialista Piedad Álvarez ha lamentado que la iniciativa del PP "no suma" sino que "resta", a lo que ha añadido que gobernar es decidir y de las "pocas cosas" que el PP hizo bien cuando gobernó la región fue implantar dos aulas de 2-3 años en Mérida, algo que el PSOE amplió posteriormente.



En esta línea, Álvarez ha defendido que la escolarización temprana condiciona el éxito en el futuro de los alumnos y ha recordado que en el pasado Debate sobre el Estado de la Región todos los grupos, a excepción del PP, aprobaron una propuesta de resolución para que en el próximo horizonte temporal de tres años se creen 2.100 plazas públicas de educación de 0 a 3 años.



Así, la diputada socialista ha recalcado que la orden no se va a retirar y que el poder Ejecutivo está realizando lo que el Legislativo le mandató el pasado mes de mayo, además de recalcar la apuesta decidida de la Junta por implantar en todos los centros estas enseñanzas que también tiene sus "efectos positivos" en la empleabilidad de la mujer.



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha planteado que Extremadura tiene varios problemas agravados y que el mercado laboral ha retrasado la maternidad, teniendo las mujeres que decidir en ocasiones si priorizar la carrera laboral o ser madre.



De esta forma, ha defendido que fomentar la escolarización temprana de los niños podría aliviar esta realidad y favorecer el acceso al mercado de trabajo de las extremeñas, al tiempo que ha lamentado que las plazas públicas en las grandes ciudades son insuficientes.



Además, y sobre el programa experimental que quiere poner en marcha la Junta ha reconocido que no se ha hecho de la mejor manera en una cuestión en la que, en su opinión, debería haber unanimidad, por ello ha pedido a los grupos que los temas relacionados con la educación sean abordados y acordados "con consenso", alcanzando pactos y que sea elevada por encima de los partidos, ya que se hará un favor a la sociedad.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha informado de que su grupo no ha apoyado la propuesta porque no está de acuerdo con lo que ésta plantea.



Así, aunque está de acuerdo con que la Educación Infantil debe ampliarse, ser gratuita y con suficiente plazas por los beneficios que aporta a los alumnos y a sus familias en términos de conciliación, ha lamentado que el problema del PP reside en la equiparación que hace entre libre elección y que las administraciones subvencionen a las empresas, un planteamiento que "no convence" a Unidas por Extremadura.



De esta forma, Macías ha valorado que la iniciativa de la Junta de las Aulas 1-2 años es un "primer paso" de la Consejería de Educación y ha añadido que hay que dar un "margen de error" a este programa experimental".