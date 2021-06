De Miguel: Junta recorta en la escuela rural mientras mantiene conciertos innecesar

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado de “incongruente” la postura del Gobierno de Fernández Vara a la hora de “hablar de retro demográfico ya que mientras se proponen leyes o estrategias contra la despoblación se perpetran recortes en la escuela rural, recortando en profesorado de escuelas como la de Tornavacas, Malpartida de Cáceres o Hervás”.

Por ello, desde la confluencia extremeña, van a preguntarle en el próximo Pleno de este jueves a la consejera de Educación “por los recortes en la escuela rural”.

La portavoz ha señalado que “es injusto que algo que nos han enseñado la pandemia, que hay que disminuir las ratios, se vaya a revertir de esta forma. Se ha demostrado que es el camino y que era una necesidad”.

En esta línea, señala que “las familias no piden más recursos, sino que se mantengan los recursos con los que ya contaban”, destacando que “no tiene sentido que se empeore algo que estaba funcionando bien. La escuela rural es la única referencia para los menores de las zonas rurales. Es el único referente educativo para estos niños y niñas porque en sus pueblos no existen academias de inglés, de música, etc., después de acabar la escuela obligatoria”.

Por ello, ha abanderado que la escuela rural “debería ser una escuela de vanguardia, de excelencia y de eje que revierta la despoblación”.

Irene de Miguel no entiende “como la consejera de Educación se rasga las vestiduras al decir que mantiene escuelas rurales con cinco alumnos”.

En este sentido, le ha recordado “que además esos cinco alumnos deben tener todos los recursos educativos a su disposición para no estar discriminados con respecto a los de las escuelas de las ciudades.

Además, nos parece curioso que para ella esto sea un esfuerzo y que no lo sea el mantenimiento de conciertos educativos absolutamente innecesarios a día de hoy”, algo que según la portavoz “sí que está detrayendo recursos necesarios para la escuela rural”.

Debido a ésto, ha sentenciado que “estos recortes, la consejera nos lo quiere vender como un malabarismo, un juego de trileros, diciendo que están aumentando las plantillas cuando en realidad están recortándolas”.

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL

En otro orden de cosas, Unidas por Extremadura, van a llevar una Propuesta de Impulso al Pleno de la Asamblea para erradicar el Síndrome de Alienación Parental “que por desgracia se está aplicando en muchas instancias en esta región. Queremos que sea por fin desterrado”.

Irene de Miguel ha explicado que este síndrome “no existe, no tiene ninguna base científica y fue inventado por un psiquiatra estadounidense pedófilo para excusar su comportamiento, diciendo que los relatos de abusos que contaban los niños y las niñas eran fruto de la manipulación de un progenitor para atacar a otro progenitor”.

Por ello, la portavoz ha denunciado que “es falso, no existe y no entendemos como a día de hoy sigamos teniendo sentencias judiciales amparadas en este síndrome que vulnera los derechos de los niños y las niñas y que condena a las madres a pasar por infiernos judiciales por no ser creídas”.

ATENCIÓN PRIMARIA

Por últimos, desde Unidas por Extremadura, se va a presentar una “propuesta sobre la falta de personal en la atención primaria, cuando se ha recuperado la atención presencial que requiere de un mayor número de profesionales, cuando estamos comenzando el verano y sabemos que nuestros pueblos se llenan de turistas y de personas que vienen de fuera y vienen a pasar las vacaciones a nuestra tierra”.

De Miguel ha afirmado que, a través de esta propuesta, quieren “saber si van a mejorar y si pretenden reforzarla o han decidido acabar definitivamente con ella”.