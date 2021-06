Centros extremeños participarán en la Red de Escuelas Espejos

Centros educativos extremeños participarán en la Red de Escuelas Espejos, que conectará a escuelas extremeñas y portuguesas de ambos lados de La Raya, seleccionadas por su proximidad geográfica y su participación y experiencia previa en otros proyectos similares, en una iniciativa que persigue fomentar el bilingüismo, la interculturalidad y la diversidad sociocultural en las regiones fronterizas.



En concreto, este nuevo proyecto de "escuelas de fronteras", en cuya definición se trabaja actualmente, ha sido anunciada por el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, quien, junto a la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha acompañado al presidente del Instituto Camões, de Portugal, João Ribeiro de Almeida, en su visita al IES Zurbarán, de Badajoz, uno de los 25 centros educativos extremeños que desarrollan el programa de Lengua y Cultura Portuguesa.



En este sentido, el secretario general de Educación, que ha reiterado la "firme intención" de la Consejería de Educación y Empleo de seguir potenciando los proyectos de cooperación transfronteriza, dentro del Plan Portugal de la Junta de Extremadura, ha destacado la apuesta de la Junta de Extremadura por la enseñanza del portugués.



Por su parte, el presidente del Instituto Camões ha dicho que Extremadura es el primer destino de su visita oficial a España porque es la comunidad española con más alumnos de portugués. El objetivo de la visita es "agradecer la atención que la Junta de Extremadura tiene por la enseñanza del portugués y para ver cómo podemos reforzar nuestra cooperación en un área tan importante como es la educación".



De esta forma, unos 20.000 extremeños estudian portugués en la enseñanza reglada o a través de su participación en algunos de los programas no incluidos en el currículum oficial, como son el Plan Portugal y el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa. Tres de cada cuatro personas que estudian portugués en España lo cursan en Extremadura, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



Asimismo, un total de 8.466 escolares de 67 centros de Primaria estudian portugués como segunda lengua extranjera, no evaluable, gracias a su participación en el Plan Portugal, que les ha dotado de 43 profesores de portugués.



El Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, puesto en marcha mediante el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Embajada de Portugal y la Junta de Extremadura, se desarrolla en 25 centros educativos, que cuentan con 12 docentes de portugués para desarrollar distintas acciones lingüísticas, educativas y académicas de aprendizaje y acercamiento a la lengua y la cultura portuguesa. Un total de 2.237 estudiantes estudian portugués gracias a este programa no incluido en el currículum oficial.



Además, en las enseñanzas regladas, 616 estudiantes están matriculados en las 4 secciones bilingües de portugués implantadas en dos centros de primaria y dos de secundaria. Son los CEIP Manuel Pacheco, de Badajoz, y Reyes Huertas, de Puebla de la Reina; y los IES Francisco Vera, de Alconchel, y Reino Aftasí, de Badajoz.



A estas secciones bilingües se sumarán para el próximo curso las que se implanten en los ciclos de Formación Profesional, lo cual "nos va a permitir avanzar en una formación aplicada al tejido productivo", ha añadido Amaya.



Otros 11.013 estudiantes cursan portugués como 2º o 3º lengua en los 167 centros educativos que lo ofertan, mientras que en las 9 Escuelas Oficiales de Idiomas y las 7 Aulas adscritas que imparten los distintos niveles de portugués, cursan esta lengua 1.539 alumnos y alumnas.



Del mismo modo, otras iniciativas en las que se aprecia el interés de los centros extremeños por la lengua y la cultura del país vecino son los Programas Erasmus +, ya que entre un 20 y un 25 por ciento de los centros educativos extremeños desarrolla sus proyectos Erasmus+ con centros o instituciones portuguesas.



REUNIÓN DE VARA CON JOÃO RIBEIRO DE ALMEIDA



Cabe destacar que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido este martes con el presidente del Instituto Camões, João Ribeiro de Almeida, encuentro al que también ha asistido la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas.



Asimismo, Ribeiro de Almeida también ha mantenido este martes un encuentro con la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo.