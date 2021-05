UGT urge reunión con la Consejería de Educación ante implantación aulas 1-2 años

El sindicato UGT Servicios Públicos de Extremadura ha reclamado una reunión "con carácter de urgencia" con la Consejería de Educación ante la orden de implantación del programa experimental de aulas 1 y 2 años.

Una petición que UGT realiza tras tener conocimiento de la exposición en el Portal del Transparencia y participación ciudadana de la Orden por la que se regula la implantación del programa experimental Aulas 1-2 años para la escolarización anticipada en centros públicos de Educación Infantil y Primaria del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.

Ante esta situación, UGT considera que el Primer Ciclo de Educación Infantil "no es el más adecuado para hacer experimentos" pues, es el ciclo que atiende a los niños en sus primeros años de vida y donde "las enseñanzas deben conformarse de una manera integral y global, por la importancia que tiene esta etapa educativa en el desarrollo posterior".

Además, UGT asegura que "no entiende" cómo la Consejería de Educación y Empleo pretende ampliar el Programa Experimental para Aulas 1-2 años, "cuando todavía no ha podido resolver los problemas y dificultades que sufren las actuales Aulas de 2-3 años", en las que "han visto cómo la integración que se preveía no ha sucedido, y han sufrido un aislamiento desde su implantación".

Una situación que el sindicato achaca a "la incapacidad de la Administración a dotarlas de los medios materiales y humanos necesarios", primando el carácter educativo que tiene toda la etapa en su conjunto.

Por ello, esta Central Sindical ha solicitado reunión urgente con la Secretaría General para abordar este tema considerando además que afecta a las condiciones laborales de los trabajadores de la Comunidad Educativa que atiende al Primer Ciclo de Educación como al propio alumnado.

Finalmente, UGT reafirma que "siempre va apostar por una enseñanza pública, gratuita y universal" para todos los extremeños desde su nacimiento, pero considera que "para que sea real y efectiva, la Consejería debe dotar primeramente a los centros educativos con los recursos humanos y técnicos necesarios al objeto de alcanzar una educación de calidad".