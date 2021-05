La delegada del Gobierno recuerda la prohibición de consumir alcohol en la calle

Ep.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha recordado la prohibición de consumir alcohol en la vía pública y ha avanzado que se evitará "en lo posible" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tiempo que ha considerado que los botellones registrados el pasado fin de semana en la región han sido "cuestiones puntuales".

Así y en relación a la celebración de botellones como el registrado en Badajoz el pasado sábado, García Seco ha puntualizado, preguntada por este tema en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno, que no hay que lamentar que en todas las ciudades y pueblos de Extremadura se hayan producido y "ni siquiera en una mayoría", sino que "han sido cuestiones puntuales las que se produjeron la semana pasada".

"Quizás también en algunos casos el desconocimiento de cuáles eran las nuevas normas a partir de la finalización del estado de alarma podría suponer que algunas personas pensaran que, como podían estar en la calle, podían consumir alcohol", ha aseverado, a la vez que ha rememorado que "está prohibido el consumo de alcohol en las vías públicas" y ha señalado que se tratará de recordar durante estos días previos al fin de semana.

"Y trataremos, y lo haremos, lo evitaremos en lo posible con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto Policía Nacional, Guardia Civil como con la colaboración de las policías locales que permanentemente están en contacto con nosotros a través del Centro de Coordinación Policial", ha continuado, para realizar "una llamada a la responsabilidad individual, ahora que estamos cada vez más cerca del final".

Igualmente, ha abogado por no tener que lamentar "sobre todo víctimas de covid en esta población joven que, en algunos casos, cree que no son vulnerables" o que pueden pasar la enfermedad "sin dolor" cuando "no es así" y, como ha lamentado, cada vez se están viendo más ingresos en personas más jóvenes, al tiempo que ha confiado en no contar con nuevas olas que afecten a esta población.

Sobre el caso concreto del macrobotellón de Badajoz, ha abundado en que desde la Delegación se mantienen en "permanente contacto" con el ayuntamiento y "no hace falta" que se reúnan con ellos "específicamente para este fin de semana", dado que la Policía Local de la capital pacense está representada por su jefe en el Centro de Coordinación Policial, la comunicación es "permanente" y "todos los días" comentan cuestiones que se producen en las calles de la ciudad, en Badajoz o en el resto de poblaciones, o con la autoridad sanitaria aquellas "dudas" en la aplicación de las normas.

"La verdad es que no puede ser más positivo el trabajo que se está realizando, tanto en la ciudad de Badajoz, como en la de Cáceres, como en el resto de los municipios a través de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, y de la Dirección General de Administración Local y de Protección Civil de la Junta", ha valorado García Seco, para quien "verdaderamente no es necesaria una reunión específica para la ciudad de Badajoz" porque mantienen un contacto "permanente".

REUNIONES DE 10 PERSONAS

Preguntada también por cómo se velará por el cumplimiento de la limitación de las reuniones a 10 personas en espacios públicos y privados en la región, la delegada ha comentado que los agentes tienen las "mismas herramientas" que tenían hace una o dos semanas, o hace 10 meses o un año, como son el estado de derecho y la aplicación "rigurosa" del respeto a la intimidad de las personas en el ámbito privado.

Igualmente, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden actuar tratando de atender denuncias de vecinos que pueden detectar "esas fiestas" o "esas ocupaciones de más de 10 personas", sobre lo cual ha incidido en que "lo han venido haciendo durante toda la pandemia" y en que "no hay ninguna novedad con relación a ese sentido" y "es más" en otros momentos de la pandemia se han tenido limitaciones de un menor número de personas.

Así, ha remarcado, los agentes tienen que estar pendientes de esas denuncias, acudir e "incluso vigilar en los alrededores de las zonas donde se producen ese tipo de aglomeraciones y tratar de evitarlo", a la vez que ha insistido en recordar que la pandemia de la Covid-19 ha traído nuevas medidas "para las que no está dimensionado ningún cuerpo policial del mundo" y en que están pensando en ciudadanos que respetan y aplican las normas "rigurosamente" y no en "posibles delincuentes" o "infractores de las mismas que ponen en riesgo a los demás".

"Por favor concienciación, que estamos a punto de conseguir llegar a un porcentaje grande de vacunación, que estamos ya en el final de esta situación y tenemos que hacerlo entre todos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán para ayudar, pero todos y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos", ha concluido la delegada.

Yolanda García Seco ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre el tema en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en la que ha informado sobre las nuevas limitaciones de velocidad en vías urbanas y ha ofrecido un balance de siniestralidad, acompañada del director provincial de la DGT en Badajoz, Pedro Ignacio Martínez.