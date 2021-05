Estudiantes de un IES Almendralejo, ganadores de un Concurso Escolar de ONCE

Estudiantes de 2º de la ESO B del IES 'Arroyo Harnina' de Almendralejo (Badajoz) han sido seleccionados como ganadores absolutos del 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE en la categoría C, gracias al trabajo titulado 'Dale al pause, evita el game over'.

Así lo ha dado a conocer este lunes de forma virtual el jurado nacional del concurso que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.

Coordinados por el profesor David Perera, el cartel publicitario que han presentado estos escolares del centro educativo Almendralejo, ha merecido ser el vencedor final entre todas las propuestas recibidas.

A su vez, como ellos mismos reconocen, el cartel muestra a Marcos, un chico sentado en el suelo de su habitación, y la puerta entreabierta invita a conocer una "triste realidad".

Marcos está jugando a una videoconsola con unas gafas de realidad aumentada mientras la imagen en color simboliza lo feliz que supuestamente se siente cuando vive encerrado en su mundo virtual.

Sin embargo sus gafas favoritas le impiden ver lo que realmente está sucediendo a su alrededor, en donde se puede observar una habitación oscura, abandonada y destrozada, que representa su verdadera realidad, según ha informado ONCE en una nota de prensa.

En esta ocasión, bajo el lema 'ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego', la iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad.

Para ello, se ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas.

Cabe destacar que han participado un total de 152.292 estudiantes y 2.219 profesores de 1.684 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Finalmente, los estudiantes y docentes ganadores de esta edición recibirán una tablet que reconoce su trabajo e implicación en este concurso que ya es una "referencia a nivel nacional".