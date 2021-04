CCOO pide a la Junta rectificar el traslado del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha mostrado su "sorpresa y desconcierto" con los planes de la Consejería de Educación respecto al traslado del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo (Badajoz), una decisión que ha pedido rectificar, además de retomar la creación de un nuevo centro público en dicha localidad pacense.

Así pues, en primer lugar, según ha sostenido este sindicato, el anuncio del traslado "contradice" todas las informaciones previas sobre el centro de nueva construcción de Almendralejo, que se había anunciado como un nuevo centro escolar, lo que ampliaría el número de centros públicos y la oferta educativa de la ciudad.

Por ello, a través de una nota de prensa, ha afeado que el cambio de rumbo supone "ir en contra de todo lo que hasta ahora se había estado anunciando", al tiempo que ha añadido que el traslado supone eliminar más de 400 plazas de educación pública de la zona centro, donde hasta la fecha había tres centros públicos y un concertado.

Y es que dado que los centros públicos de la zona están "al límite" de su capacidad, la decisión adoptada por la Administración supone, de facto, según CCOO, "un balón de oxígeno para el centro concertado que lleva años teniendo dificultades para cubrir su oferta de plazas", por lo que esta decisión supone un "grave perjuicio para la educación pública en detrimento de la concertada".

Asimismo, a corto plazo la decisión adoptada supone el "trasvase de un número importante de alumnos" de la zona centro al extrarradio de la ciudad, pero con el tiempo, los alumnos de la zona centro irán desapareciendo de esa nueva ubicación y, finalmente, el nuevo centro acogerá mayoritariamente a alumnos de la barriada de San Roque y aledaños.

También, y a medio plazo, en opinión de CCOO, la zona centro de Almendralejo perderá definitivamente un colegio público y los residentes en esa zona tendrán una menor oferta de plazas.

"GRAN DESCONCIERTO" ENTRE LAS FAMILIAS

Con el aviso del traslado del CEIP Ortega y Gasset a esas nuevas instalaciones a escasas horas de la apertura del plazo de matriculación de alumnos para el curso 2021-2022 se ha generado también un "gran desconcierto" entre las familias del centro que van a tener que decidir si adaptarse a un nuevo centro escolar en el extrarradio de la localidad o buscar plaza en los colegios de la zona centro.

"Para muchas familias esta nueva situación va a suponer serios problemas de conciliación. Es necesario que se garantice un transporte escolar para todos los alumnos del centro que lo requieran y aulas a primera y última hora de la jornada escolar para poder dejar y recoger a los alumnos que lo necesiten por temas de conciliación fuera del horario escolar. La oferta realizada por el Ayuntamiento para facilitar un transporte escolar se nos antoja insuficiente", ha considerado CCOO.

De la misma forma, según ha expuesto el sindicato, el nuevo centro escolar, en el que aún no se han terminado las obras, "no estaría disponible en las previsiones más optimistas" para comenzar con el traslado hasta el mes de septiembre, pero la propia Administración baraja la posibilidad, en su opinión "más ajustada a la realidad, de que el traslado no se pueda realizar hasta el mes de diciembre".

"Un elemento más de incertidumbre a añadir a las informaciones contradictorias y la precipitación del anuncio de traslado. Nos parece igualmente grave que el personal docente del centro no haya sido informado con la debida antelación, los trabajadores se han enterado del traslado apenas un par de horas antes de que la noticia se hiciera pública", ha criticado.

Asimismo, ha añadido el sindicato que se les ha privado a los trabajadores de una información que les hubiera permitido participar en el concurso de traslados del personal docente a sabiendas de los cambios que se iban a producir, lo que puede provocar que algunas plazas sean "amortizadas o que el personal docente sea desplazado por insuficiencia horaria en un futuro próximo".

Por último, ha recalcado, una vez más, la Administración "ha conculcado" el derecho de las organizaciones sindicales a ser informadas y participar en la toma de decisiones que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores que representan.

"Esta decisión no se ha comunicado en las reuniones que habitualmente mantiene la Delegación Provincial de Educación de Badajoz con la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente de la provincia y tampoco se ha tratado el asunto por parte de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería en ninguna de las mesas en las que se ha abordado el asunto de las plantillas para el próximo curso", ha afeado.

Por todo lo anterior, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha exigido que se rectifique esta decisión y se retome el "compromiso" de creación de un nuevo centro escolar público en Almendralejo, manteniendo el CEIP Ortega y Gasset en su ubicación actual.