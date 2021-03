Junta y Ayuntamiento firman el convenio que gestionará conjuntamente el ECJ de Cáceres

La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres han firmado este martes el convenio por el que se establece la colaboración entre ambas administraciones para gestionar el Espacio para la Creación Joven (ECJ) de la ciudad.

En concreto, la rúbrica ha corrido a cargo de la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno extremeño, Isabel Gil Rosiña, y del alcalde cacereño, Luis Salaya, durante un acto que ha tenido lugar en las instalaciones del mismo ECJ.

Así pues, durante su intervención, Gil Rosiña ha destacado que este acuerdo supone "una experiencia pionera en la cogobernanza" de un centro juvenil, en el que a partir de ahora trabajará personal del Consistorio cacereño y del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX).

“Creo que con esta firma saldamos una deuda que la Junta de Extremadura tenía con la juventud de Cáceres desde hace muchos años, ya que no era lógico que la ciudad no estuviera en el circuito de las políticas de juventud del IJEX y no contara con un centro dentro de la red de Espacios para la Creación Joven del Instituto”, ha declarado la consejera de Igualdad y Portavocía.

Y es que, en su opinión, la juventud cacereña ha demostrado ser siempre reivindicativa, además de que “se trata de una ciudad universitaria por excelencia, lo que hacía necesario este paso que hoy se da”, según informa la Junta en una nota de prensa.

Además, según sus palabras, “es el primer centro en el que vamos a aplicar esta cogobernanza y actuación bidireccional y los resultados nos servirán para poder desarrollar procesos similares a otros centros de la región”.

Igualmente, la consejera se ha mostrado convencida de que actualmente es necesario establecer nuevos cauces de participación de la juventud y ha apostado por buscar desde las administraciones los mejores canales para conectarse con la población juvenil.

TRABAJAR EN UNA VARIADA OFERTA

El hecho de que el ECJ de Cáceres se incorpore a la Red de Espacios para la Creación Joven, permitirá acceder a todo lo que ofrece el IJEX y además a la relación con otros espacios, y poder trabajar en toda su variada oferta.

Así lo ha destacado, por su parte, el primer edil cacereño en la presentación del convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto de la Juventud de Extremadura sobre la realización de programas dirigidos a la juventud.

Acompañado también por la concejala de Juventud, Paula Rodríguez, y la directora General del Instituto de la Juventud de Extremadura, Sara Durán, Salaya ha señalado que hoy "es un día muy importante para el Espacio para la Creación Joven y para los y las jóvenes de la ciudad. Cuando hace mucho tiempo empezamos a hablar del Espacio para la Creación Joven, fue muy reivindicado por los entonces jóvenes cacereños que buscaban en él algo que hacer a medida de sus necesidades, se buscaron muchas ubicaciones y trabajamos en ello desde los Consejos de la Juventud, y después de mucho buscar apareció este sitio".

Según sus palabras, es un trabajo que hoy cumple una nueva etapa, "al incorporarse a la Red de Espacios para la Creación Joven, algo muy buscado y que es el objetivo con el que nació en su momento".

"Es un espacio muy vivo, en el que están trabajando ahora más de 180 jóvenes en 32 grupos diferentes como artes escénicas, audiovisuales, literarias y plásticas", ha detallado, "es un espacio además que es lo que se buscaba que fuese, un lugar flexible, que se adaptase a las necesidades de los y las jóvenes de nuestra ciudad, libre y seguro, en el que desarrollarse creativamente y en el que pudiesen desarrollar sus habilidades, simplemente por ocio o por motivos profesionales".

Hoy también, a su entender, se gana un recurso con este convenio, "ya que se incorpora aquí un trabajador del Instituto de la Juventud de Extremadura para coordinar la relación entre ambas instituciones", según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO

Cabe recordar que este convenio establece un marco de colaboración entre ambas administraciones para desarrollar actividades comunes.

Tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de prorrogarlo por un periodo de hasta cuatro años adicionales, precisa el Ejecutivo.

Además, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Junta de Extremadura los medios del ECJ para poder organizar actividades propuestas por el IJEX, mientras que desde el gobierno regional se facilitará un técnico que participará en las actuaciones de acompañamiento y refuerzo del funcionamiento del centro.

En la actualidad, el ECJ de Cáceres está compuesto por dos edificios: la Chimenea y la Almazara. En el primero se ubican dos salas de ensayos para grupos de música, una sala de usos múltiples, una sala de revelado de fotografía y una sala de artes escénicas y baile.

Por su parte, en el segundo se cuenta con un ambigú y una sala de usos múltiples. Además, en la zona exterior se ubican muros para graffiti, escenario y otros espacios para uso diverso.

Actualmente el centro abre de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas, y de 16:30 a 20:00 horas. Se está trabajando desde la Concejalía de Juventud para poder ampliar la apertura a los sábados y domingos en horario de mañana.