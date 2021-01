PSOE defiende clases como espacios seguros y PP pide "claridad" ante el regreso presencial

Ep.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlito, ha defendido que los datos de incidencia de Covid-19 en las aulas extremeñas "indican" que los centros educativos en la región se han evidenciado como un "espacio seguro", y ha pedido el "máximo respeto" a las decisiones que sobre un regreso presencial a las clases en Secundaria puedan adoptar las consejerías competentes.

A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha reclamado a la Administración regional que no abra el próximo lunes de forma presencial de nuevo los centros de Secundaria "de forma precipitada", sino cuando esté "verdaderamente controlada" la tercera ola de la Covid-19 en la región.

De este modo se han pronunciado dichos representantes políticos sobre la vuelta presencial el próximo lunes a las aulas en Secundaria en la región, a preguntas de los medios este martes en sendas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces en la Asamblea.

EL PSOE DEFIENDE LA SEGURIDAD

Así, sobre dicha cuestión Lara Garlito (PSOE) ha dicho que "en primer lugar se ha demostrado que la educación en Extremadura es un espacio seguro, los datos así lo indican" y que "por tanto hay que confiar en las decisiones que desde las consejerías competentes" así lo determinen.

"Por lo tanto, el máximo respeto a aquellas decisiones que se están tomando por parte de las consejerías competentes porque están haciendo de la educación extremeña un espacio seguro", ha afirmado la portavoz socialista.

Al mismo tiempo, ha incidido en que no se puede estar poniendo "en cuestión" un regreso seguro o no a las aulas en Secundaria en Extremadura porque con eso se genera "incertidumbre".

"No podemos estar poniendo en cuestión cosas tan vitales como esas, sobre todo generar incertidumbre en las familias con algo tan sensible como nuestros niños y nuestras niñas", ha dicho.

PP

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha pedido sobre el regreso presencial a las clases en Secundaria que la Junta aporte "sobre todo claridad" para la comunidad educativa (padres, profesores y alumnos), porque "están viviendo en un sinvivir", y ha rechazado el "desbarajuste" que supone para la sociedad el "batiburrillo" de normas por parte de la Administración regional que "van cambiando un día sí y otro también".

Así, ha reclamado "normas claras y sencillas de entender", porque "el batiburrillo de normas que se están produciendo en Extremadura lo que está haciendo es confundir al personal, hastiar a la población, y que al final se salten las normas, porque no hay quien las entienda"; y ha advertido de que las normas por parte de la Junta "cada día van cambiando en función de la situación", lo que supone "un desbarajuste".

"Vergeles un día nos dice que él quiere que haya un autoconfinamiento personal, ¿pero qué hacemos al día siguiente si mandamos o no mandamos a los niños a los colegios?", ha señalado el 'popular', quien ha indicado que si la Junta "cree que no estamos en condiciones de abrir los institutos" al PP le parece "bien que no se abran", pero en todo caso lo que su partido reclama son "normas y sencillas de entender".

"Lo que tienen hacer es estipular normas claras y sencillas, y no como hasta ahora que van cambiando un día sí y otro también", ha reiterado.

CIUDADANOS

A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha reclamado a la Administración regional que no abra de forma presencial de nuevo los centros de Secundaria "de forma precipitada", sino cuando esté "verdaderamente controlada" la tercera ola de la Covid-19 en la región.

Así, tras lamentar las "decisiones a la carrera" y que "no eran las más adecuadas" adoptadas por la Junta para afrontar la pandemia, en alusión a las Navidades, Salazar ha reclamado "certezas" ante el regreso presencial a las aulas en Secundaria.

"El presidente (Guillermo Fernández Vara) ha dicho que es mejor pecar por precavido... Pequemos de precavidos, no abramos los centros de Secundaria de manera precipitada, no lo hagamos hasta que tengamos verdaderamente controlada una vez más esta tercera ola", ha dicho, porque "todos estamos viendo los números a los que nos ha llevado tomar decisiones a la carrera, decisiones que no eran las más adecuadas", ha indicado.

Con ello, tras afirmar que la situación sanitaria actual de Extremadura continúa siendo "muy grave", con unas cifras "ligeramente mejores" ayer que el día anterior pero "extremadamente altos", ha reclamado "certezas" a la Administración regional en cuanto al regreso presencial a las aulas en Secundaria.

"Imagino que muchos profesores de Secundaria habrán dormido regular sabiendo que tenían que organizar sus vidas para el jueves y después se han despertado con que la vuelta es el lunes", ha señalado Salazar, quien ha advertido de que los "cambios de criterio" por parte de la Junta "son comunes" durante la pandemia y lo que provocan "al final" son "incertidumbres".

UNIDAS POR EXTREMADURA

De su lado, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, actúa "más" como responsable autonómico de Economía que de Sanidad al plantear "desescalada continuamente" cuando la región padece en estos momentos unos "altísimos" datos de contagio de Covid-19, y ha rechazado así que se plantee una vuelta presencial a las aulas en Secundaria.

"En vez de plantear desescalada como está planteando continuamente (Vergeles) lo que tendría que hacer es plantear medidas que contengan la enfermedad, que contengan los contagios", ha señalado la portavoz de Unidas por Extremadura, quien ha añadido que Vergeles "no está siendo para nada responsable en estos momentos".

En este sentido, ha rechazado "plantear que se vuelva a las aulas el lunes cuando estamos viendo que en Primaria sí que está habiendo casos de aulas cerradas por contagio" como consecuencia, ha dicho, del "maravilloso" (irónicamente) Plan de Navidad planteado por la Junta de Extremadura.

"Ayer hizo una entrevista en la radio pública de la región y parecía más el consejero de Economía que el consejero de Sanidad", ha dicho sobre Vergeles la portavoz de Unidas por Extremadura, quien ha lamentado que con los "altísimos" datos de contagio en Extremadura y el nivel de presión hospitalaria y en las UCI el consejero de Sanidad se esté dedicando a plantear "desescalada continuamente".