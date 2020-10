Campaña Jóvenes CCOO para alertar del miedo ante "precaria situación laboral y personal"

Jóvenes CCOO Extremadura ha lanzado una campaña de concienciación bajo el título 'Historias de Precariedad para No Dormir', con el objetivo de dar visibilidad a las "condiciones terroríficas de trabajo y precariedad en la población joven", que se encuentra "ante un futuro que genera total incertidumbre, aún más tras la pandemia sanitaria".



Así pues, coincidiendo con la celebración de la festividad de Halloween y queriendo aprovechar el recurso visual del género terror que rodea esta fecha, desde Jóvenes CCOO Extremadura se ha puesto en marcha esta campaña, enfocada a redes sociales, en las que difundirán imágenes exponiendo datos, así como vídeos donde los propios jóvenes se han grabado exponiendo su realidad, sus miedos e incertidumbres.



Se tratan de historias ciertas de precariedad laboral y personal, que son "situaciones para no dormir porque generan miedo, ansiedad, trastornos del sueño, y todo tipo de problemas que afectan a la salud mental", según informa la organización sindical en una nota de prensa.



De este modo, durante estos días, se sucederán las imágenes y videos en los perfiles en redes de Jóvenes CCOO Extremadura, aunque todos los quieren aportar contenidos para esta campaña, pueden enviarlos a la dirección de correo redesjovenes@extremadura.ccoo.es.



EL 81% DE LOS JÓVENES NO PUEDE INDEPENDIZARSE



A este respecto, añade CCOO que "juventud y precariedad son conceptos que parecen imposible desligar el uno del otro", y de hecho, el Observatorio de Emancipación Juvenil, conjuntamente con el Consejo de la Juventud de Extremadura y el Consejo de la Juventud de España, arrojaba datos este mes ya demoledor respecto al segundo semestre del año 2019.



Entre estos datos, destaca que el 81,3 por ciento de los menores de 30 años en España no pueden independizarse y el 80,8 por ciento en el caso de Extremadura.



Por otro lado, la tasa de temporalidad en el empleo joven en España supera el 50 por ciento y la capacidad adquisitiva de las personas extremeñas menores de 35 años es de las menores del país, inferior a 15.000 euros netos anuales, lo cual "explica por qué casi la mitad de la población joven extremeña está en riesgo de pobreza o exclusión social", según reflejan los datos del informe referentes al segundo semestre de 2019.



Estos problemas de precariedad que afectan no solo al ámbito laboral, sino al ámbito vital de la juventud, se acentúan con la llegada de la Covid-19, señala CCOO, que apunta que conforme a los datos que arroja la última Encuesta de Población Activa referente al tercer trimestre de 2020, el 40,45 por ciento de las personas menores de 25 años españolas está en paro, así como el 47,32 de las extremeñas.



Así, y "para más inri, pese a que los datos muestren una pequeña bajada del paro juvenil en el respecto del segundo trimestre", CCOO alerta de que ha aumentado considerablemente la brecha de género, bajando el paro en hombres jóvenes, pero subiendo en mujeres jóvenes, en Extremadura hasta el 53,03 por ciento, lo que "significa que más de la mitad de las jóvenes extremeñas está en situación de desempleo", apunta.



ESTA SITUACIÓN AFECTA A LA SALUD



Igualmente, CCOO añade que los problemas reflejados como la alta tasa de desempleo juvenil, la temporalidad en el empleo, los bajos salarios, empleos en jornadas parciales y el precio de la vivienda, entre otros, afectan a la salud mental y física de las personas que las sufren.



En ese sentido, apunta que recientes estudios están poniendo de manifiesto el efecto que está teniendo la Covid-19 la temporalidad la precariedad sobre la población joven, y señala que la investigación interuniversitaria 'Las consecuencias psicológicas de la covid-19 y el confinamiento', expone que casi la mitad de los jóvenes encuestadas de entre 18 y 34 años presentaban síntomas depresivos, pesimistas o de desesperanza.



Esta situación está "fuertemente ligado a la precariedad laboral y de vida", ya que según el CIS las principales preocupaciones de las personas jóvenes son el paro, los asuntos de índole económica y los problemas relacionados con el empleo, concluye el sindicato.