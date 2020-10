CCOO reclama "protocolo específico de ventilación de aulas" en colegios ante el frío

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha considerado "imprescindible" que la Consejería de Educación elabore un protocolo específico de ventilación en las aulas en los colegios de la región ante la llegada del invierno y con motivo del coronavirus, ante la "preocupación de la comunidad educativa" por este motivo.



En ese sentido, esta federación sindical de CCOO señala que el documento enviado por la Secretaría General de Educación a los centros educativos con el nombre de 'Aclaraciones relativas a la ventilación', es "insuficiente, poco preciso y recoge muchas recomendaciones que no están respaldadas por informes científicos".



Además, el documento se limita a hacer recomendaciones con expresiones del tipo "siempre que sea posible", "puede optarse por", "en la medida de lo posible", cuando "en estos momentos lo que necesita la comunidad educativa extremeña son normas claras y que las decisiones se tomen tras un análisis de necesidades riguroso".



"Desconocemos en qué informes técnicos se han basado la Consejería de Educación y Empleo para la elaboración del mencionado documento", apunta la Federación de Enseñanza de CCOO, que considera "inadmisible" que este documento "se limite a sugerir el uso de ropa de abrigo y la compra por parte de los propios centros educativos de equipos de ventilación y extracción de aire de los que se desconoce su efectividad y para los que los centros no disponen de presupuesto".



Ante esta situación, CCOO aboga por "hacer una utilización correcta de los sistemas de ventilación natural o mecánica", como medida complementaria a las ya puestas en marcha, pero insiste es que esto requiere un estudio previo llevado a cabo por técnicos de prevención.



Así, el sindicato recuerda a la Consejería de Educación y Empleo que, según el documento de Condiciones Termohigrométricas, elaborado por el propio Servicio de Salud y Riesgos Laborales en Centros Educativos de esa Consejería, la consejería señala que La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.



En este documento, se apunta que "en la medida de lo posible" las condiciones ambientales de los lugares de trabajo "no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores" por lo que "deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas", entre otras medidas.



Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO considera que la Consejería de Educación "debe trabajar en la línea de garantizar el cumplimiento de su propia normativa y hacer posible unas condiciones mínimas de confortabilidad y seguridad".



Esta federación sindical también ha querido recordar a la Administración educativa el "principio de precaución" que se encuentra regulado en los artículos 3 y 27 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública y que "obliga a la autoridad pública a gestionar un riesgo aplicando los principios de proporcionalidad y de precaución".



Finalmente, CCOO lamenta, además, que este documento "no ha pasado por el Comité de Seguridad y Salud Laboral ni por ninguna mesa sectorial o técnica para su negociación", por lo que la Consejería de Educación y Empleo "continua con su dinámica de ningunear a los legítimos representantes de los trabajadores y el papel que la legislación vigente atribuye a las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la negociación colectiva".