18,75% universitarios y 7,3% universitarias ve emprendimiento como primera opción laboral

De igual modo, la tasa de alumnado extremeño que tiene ya en mente crear una empresa triplica la media nacional, según se ha puesto de manifiesto este miércoles en unas jornadas en la sede de la Creex en Badajoz sobre igualdad en el mundo de la empresa en la que el punto central ha sido la presentación de un estudio sobre la orientación empresarial de universitarias y universitarios, analizando si existe brecha según sexos.

La jornada, presencial y online, ha sido organizada por la Creex en colaboración con el IMEX, la Consejería de Igualdad y la UEX.

En la presentación del evento, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha incidido en el compromiso de esta organización con la igualdad real, organizando diversas jornadas, estudios y cursos, en el convencimiento de que la igualdad "es un factor estratégico para la competitividad de las empresas".

Peinado ha destacado que hay que buscar la igualdad plena más allá de la demagogia, analizando dónde y por qué se da algún tipo de brecha, "porque lo que ocurre en el mundo de la empresa no es más que un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, de los roles y de la educación".

En este sentido, ha añadido que en la Creex tienen "muy claro desde hace años que no se puede prescindir del 50% del talento, y no sólo en la empresa, sino en nuestra propia organización, y así lo demostrando, avanzando día a día en la incorporación de la mujer en los órganos de gobierno".

Así, ha concluido que "hay que tener claro que la igualdad no es sólo una cuestión de derechos, es una cuestión de necesidad. La sociedad no puede avanzar si no se avanza en la igualdad de oportunidades".

Por su parte, la directora gerente de Almattia, y directiva de la Creex, Pilar Coslado, ha incidido en la "apuesta firma de esta organización por la igualdad, dando voz y responsabilidad a la mujer, y desarrollando continuamente programas y cursos que permitan, por ejemplo, que la implantación de planes de igualdad no sea un mero trámite, sino que cuenten con medidas reales y eficaces para avanzar".

ESTUDIO

Tras Coslado ha tomado la palabra Pedro Rivero, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEX, para presentar el estudio Orientación empresarial de jóvenes universitarios y universitarias de Extremadura: ¿igualdad o brecha según sexos?.

Rivero ha señalado que con este tipo de estudios se puede atisbar el futuro, pulsar los perfiles de los universitarios y ver en qué medida hay una orientación hacia actitudes empresariales o directivas.

Además, ha advertido que no se trata de un mero análisis de situación "sino que quiere plantear soluciones que fomenten el espíritu empresarial y directivo, porque sin esto un territorio no tiene futuro, porque es la empresa la que genera recursos".

En una primera aproximación, el profesor de la UEX ha explicado la metodología, además de hacer referencia a diferentes estudios cuya visión y objetivos podrían asimilarse con este.

Entrando en el análisis de datos, Rivero ha abordado de inicio el tipo de estudios que se cursan en función del género.

En este sentido, ha apuntado que en las carreras de humanidades prima la mujer, mientras que en ciencias son mayoría los hombres "si bien se están acortando las distancias, y en estudios como Matemáticas la presencia femenina ya está en el 48%".

En ciencias de la salud, prima de nuevo la mujer, mientras en ciencias sociales y jurídicas, que es donde hay mayor propensión al emprendimiento, sí se da cierta paridad.

Sin embargo, lo que más llama la atención es que en grados como Ingeniería o Arquitectura, la presencia femenina es muy minoritaria (entre el 15% y el 20%) "y eso hay que trabajarlo desde las anteriores etapas, desde el entorno educativo general".

EL TRIPLE DE EMPRENDIMIENTO

Al analizar las respuestas relacionadas con el emprendimiento, ha explicado que el 13% de las personas encuestadas afirmó tener la intención de crear una empresa "sí o sí" y otro 7% lo condicionaba a tener apoyos para ellos.

Esto supone, si se compara con el Informe Guess (emprendimiento universitario en España), que la tasa de estudiantes de Extremadura que tiene idea de emprender un negocio triplica la media nacional, situada en el 4,5%, o la quintuplica si añadimos el 7% que emprendería si tuviese apoyos.

Eso sí, ha apuntado Rivero, entre universitarios el porcentaje que tiene intención de montar una empresa es del 33%, mientras que en universitarias el porcentaje cae el 11%.

El dato plantea en una primera aproximación una brecha que debe abordarse desde la educación previa.

"De cualquier modo, esas tasas de intenciones emprendedoras, y el hecho de que solo un 15% diga que de ninguna manera se plantea montar una empresa, supone que en Extremadura hay una gran oportunidad para trabajar con las personas, hay un caldo de cultivo ya que debemos aprovechar", ha analizado el profesor de la UEX.

Sin embargo, avanzando en el estudio, cuando se pregunta por cuál es su expectativa laboral al terminar los estudios, sólo un 7,3% de las mujeres y un 19% de los hombres se ven al frente de su empresa, decantándose, especialmente las mujeres, por un trabajo en la Administración (más de la mitad).

Esta aparente contradicción es, según Rivero, el resultado de que "ya hay, como se ha dicho, un caldo de cultivo, la mentalidad va cambiando, pero aún no ha calado lo suficiente y se tiende hacia puestos 'estables' o 'seguros', más que hacia el 'riesgo".

Ese sería a su juicio un factor a trabajar desde la propia universidad, "y más si se tiene en cuenta que entre universitarios y universitarias se tienen una idea muy positiva del empresario y su aportación a la sociedad".