CCOO califica de "lamentable" el papel de Educación en el inicio del curso

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha calificado de "lamentable" la actuación que está llevando a cabo la Consejería de Educación y Empleo en los primeros días del curso escolar 2020-2021 añadiendo "más incertidumbre" a un año "tremendamente complicado" para la comunidad educativa extremeña, el personal que trabaja en los centros educativos y el alumnado y sus familias.

A través de una nota de prensa, el sindicato desmiente a la consejera en funciones de Educación y Empleo, Nuria Flores, con respecto a que se está viviendo una "nueva realidad educativa que comienza fruto del consenso y el diálogo con los sindicatos".

Y es que la organización sindical asegura que "no ha apoyado ni se corresponsabiliza de las medidas adoptadas" por la administración educativa para hacer frente a la crisis sanitaria en los centros escolares extremeños porque considera, como así lo viene defendiendo en las mesas de negociación "desde haces meses", que son "completamente insuficientes".

En concreto, porque "no se ha reducido el número de alumnos por aula" para garantizar la distancia de seguridad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, "no se han reforzado suficientemente" las plantillas de los centros educativos para acometer los desdobles necesarios ni para garantizar la limpieza de los centros con la frecuencia que requiere la situación actual, "no se ha enviado material suficiente" a los centros y se les ha dotado de una "cantidad económica mínima" para acometer la compra de material.

A todo ello se une ahora la "improvisación" en el arranque de curso. Así, señala el sindicato que la Consejería retrasó las adjudicaciones iniciales de destinos, que habitualmente se producen a finales de julio, hasta finales de agosto, para poder incluir en esas adjudicaciones todos los destinos, añadiendo en esa adjudicación las "poco más de cuatrocientas plazas ofertadas como refuerzo de plantillas" para hacer el frente el Covid-19.

La idea era que tanto los funcionarios de carrera pendientes de adjudicación de destinos por haber solicitado comisiones de servicio, como los interinos con más tiempo de experiencia que optaban a vacantes por todo el curso, pudiesen acceder también a esas plazas de refuerzo que iban a convocarse mayoritariamente en las principales ciudades de Extremadura, donde existe "una mayor concentración de alumnos y, por lo tanto, mayor necesidad de hacer desdobles de grupos".

Muchas de esas plazas no salieron finalmente en esa primera adjudicación y se han convocado en el primer llamamiento telemático el 9 de septiembre, al tiempo que se comunicaba a los equipos directivos de los centros que iban a recibir nuevos refuerzos docentes de última hora.

Como "consecuencia" de esta "improvisación muchos centros han tenido que rehacer toda la organización" en la que han estado trabajando los equipos directivos el verano (horarios, organización de aulas), "obligándolos a rehacer todo el trabajo 48 horas antes de la incorporación de los primeros alumnos y tienen que esperar hasta el próximo lunes 14 para que se incorporen los últimos docentes de la plantilla".

De esta forma, los docentes llegarán a los centros con "el curso ya iniciado, sin tiempo para ni tan siquiera conocer el protocolo Covid que tendrán que poner en marcha en sus propias aulas ese mismo día".

Tampoco podrán "preparar con un mínimo de antelación" los materiales para sus asignaturas "ni tener una primera toma de contacto con el resto de la plantilla del centro para coordinarse".

Por otro lado, "muchos" de los adjudicados a finales de agosto, funcionarios de carrera incluidos, e interinos con más méritos, obtuvieron destinos "lejos de sus domicilios habituales o contratos a media jornada y ven como diez días más tarde salen plazas mucho más interesantes, que se van a adjudicar a interinos con menos méritos y experiencia".

Como "colofón" a todo lo descrito con anterioridad, se han hecho "cambios de última hora en el procedimiento de los llamamientos telemáticos, publicando la resolución el mismo día en que se convocaba el llamamiento".

El funcionamiento de los servidores informáticos, las "continuas caídas" del sistema, la "falta de información" de la convocatoria, en la que "no se ha podido consultar durante horas" las plazas que se convocaban o la situación en bolsa de los afectados "describen a la perfección el caos en el que se encuentra sumido" la Consejería de Educación y Empleo desde hace varios meses.

Por todo lo anterior la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura exige, de nuevo, el cese "con carácter inmediato" de la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos, por su "incapacidad manifiesta para gestionar la actual situación", sentencia.