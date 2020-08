"Prácticamente" todos los colegios de Badajoz tienen cubiertas sus necesidades de espacio

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Delegación de Colegios, ha asegurado que "prácticamente" todos los colegios públicos de la ciudad tienen cubiertas sus necesidades de espacio de cara a la próxima 'vuelta al cole' con las instrucciones "que ya tienen" de la Junta de Extremadura.



Así lo ha anunciado la concejala delegada del área, Lara Montero de Espinosa, en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes para informar del trabajo realizado en la Concejalía de Educación durante los dos últimos meses para preparar la vuelta a las aulas "con la máxima seguridad posible dentro, evidentemente, de nuestras competencias como ayuntamiento y empleando todos los recursos de los que disponemos".



Al respecto, ha hecho hincapié en la actual "coyuntura extremadamente complicada tanto a nivel sanitario, como social y económico" en la que, tras varios meses confinamiento y una vez terminado el verano, "previsiblemente" las aulas de todos los centros educativos abrirán para volver a recibir al alumnado, para añadir que la sociedad y "especialmente toda la comunidad educativa necesita garantías de seguridad sanitaria" y que niños, padres y docentes acudan a los centros "en las condiciones adecuadas".



De este modo y "siendo conscientes" de esta situación, la Concejalía de Colegios comenzó a planificar las acciones necesarias para contribuir a la 'vuelta al cole' "segura" a mediados de junio y, concretamente, el 9 julio se remite un documento para solicitar a la Delegación Provincial las necesidades relativas a los espacios públicos municipales que el consistorio pudiera ofrecer para poder dar respuesta a los posibles desdobles o reducir las ratios de alumnos por aula.



"Al no recibir respuesta, el 20 de agosto se vuelve a enviar otro escrito solicitando la misma información, en estos momentos desde el Ayuntamiento de Badajoz queremos informar que, a día de hoy, todavía no hay ningún escrito oficial solicitando ningún tipo de espacio público", ha reconocido, para matizar que el jueves de la próxima semana, 3 de septiembre, se reunirán con la nueva delegada provincial para poder colaborar o atender las posibles necesidades y empezar a trabajar "en una forma coordinada".



CONTACTO CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS



A continuación, la edil ha recalcado que, durante toda la pandemia y los meses posteriores incluidos los de verano, el contacto y la colaboración con los equipos directivos de los centros "sí ha sido continuo" y "por tanto" a través de ellos sí han podido conocer las necesidades que presentan.



"En estos momentos y con las instrucciones que la Consejería de Educación ha transmitido a los centros educativos de Badajoz prácticamente todos los colegios públicos de Badajoz, salvo alguna excepción y las pedanías, tienen cubiertas todas sus necesidades de espacio", ha avanzado, al tiempo que ha añadido que, por prevención y por si fuera necesario, el ayuntamiento puede ofrecer espacios públicos de la ciudad como las instalaciones de la Fundación Municipal de Deportes, los centros cívicos, el Museo Luis de Morales y el Centro de Ocio Contemporáneo.



Dentro de las pedanías, en Gévora se tratan del Centro Cívico, un edificio que posee tres aulas y un salón multiusos; en Villafranco el Centro Cívico y cuatro aulas de las Antiguas Escuelas; en Valdebótoa el Edificio Multiusos, el salón cultural del Centro Cívico y el salón multiusos; en Balboa el Multiusos, el Salón alternativo y una biblioteca; y en el resto edificios multiusos propios del consistorio.



LABORES DE ACONDICIONAMIENTO



"En todo caso", ha recalcado Lara Montero de Espinosa, el 1 de septiembre la Concejalía comenzará con el acondicionamiento de los centros educativos aunque, por la especificidad de este curso, esta labor "debe ser intensificada" y "de forma especial" se han organizado nueve equipos de trabajo.



De igual modo, se va a disponer de otros 19 trabajadores del ayuntamiento para asistir y dar soporte a las necesidades que vayan surgiendo, así como de un equipo de jardinería para los trabajos nuevos que puedan surgir.



Una vez comenzado el curso, según la edil, será "imprescindible intensificar las tareas de limpieza y desinfección", sobre lo cual el Ayuntamiento de Badajoz ha aclarado que, según la Ley de Salud Escolar de Extremadura, será competencia de la administración autonómica extremeña llevar a cabo las medidas sanitarias específicas en base a situaciones epidemiológicas concretas, como son las derivadas de la epidemia por la Covid-19.



"Entendemos que la competencia en materia de desinfección en los centros educativos cuando nos encontramos en una emergencia sanitaria como esta evidentemente corresponde a la Junta de Extremadura, según la propia legislación autonómica", ha abundado, junto con que desde el ayuntamiento se ha enviado un escrito en este sentido, adjuntando un informe jurídico de la Secretaría, a la Delegación Provincial con fecha del 26 de junio, pero que a fecha de este viernes "por desgracia" tiene que informar que "no" han recibido respuesta.



También ha añadido que, según las informaciones públicas transmitidas por la Junta, "siempre" se han encaminado a que sean los ayuntamientos los que asuman esa competencia en materia de desinfección, que sería "impropia", y que, en todo caso y visto que en dos semanas se iniciará el curso escolar "previsiblemente", desde la Concejalía han elaborado un plan para poder dar respuesta a estas necesidades, "fundamentalmente por responsabilidad" con los ciudadanos pacenses y "sobre todo" con la comunidad educativa.



"En ningún caso ni los alumnos, ni los docentes, ni las familias tienen que pagar la inacción de las instituciones que son competentes para ello", según la edil, que ha explicado que, para la puesta en marcha de este plan, la Concejalía ha reorganizado sus recursos y contará con seis personas nuevas contratadas gracias al 'Plan +', por lo que habrá 137 personas para atender las necesidades de los centros del término municipal de Badajoz, tanto en horario de mañana "intensificando las tareas de limpieza y desinfección establecidas por la Junta", como por la tarde.



En cada centro educativo habrá dos personas por las mañanas, la figura del conserje-limpiador con el que ya se contaba y que se incorporará a partir del 1 de septiembre, y como novedad una persona que ayudará a intensificar estas labores de desinfección, aunque en los centros que, por características como la ratio de alumnos o el tamaño de sus edificios, contarán con tres todas las mañanas, como son el Arias Montano, el Enrique Segura Covarsí, el Guadiana y el San José de Calasanz.



De esta manera, ha cifrado que el número de trabajadores totales para mantenimiento y limpieza, es decir, toda la "puesta a punto" es de 162, de los cuales 137 son para la limpieza y desinfección y el resto de mantenimiento.



Al mismo tiempo, ha comentado respecto a los centros concertados que se han puesto en contacto con ellos y han atendido o están atendiendo a sus necesidades, así como que "por ahora" les han comunicado que "a día de hoy cuentan con los espacios disponibles, a la espera de las instrucciones que pueda volver a emitir la Junta las próximas semanas" y los visitarán la próxima semana "para ver necesidades concretas".



Por último y sobre las labores llevadas a cabo este verano para el acondicionamiento de centros, se han realizado trabajos completos de pintura en el Enrique Segura Covarsí, Guadiana, Juventud, Leopoldo Pastor Sito, Santo Tomás de Aquino, San Fernando, N. S. de Fátima y el centro de Novelda; se están poniendo el día los jardines de todos los colegios con desbroces o tratamientos fitosanitarios; y, tras dos meses "poniendo a punto todos los colegios" se ha vuelto a realizar una limpieza integral de todos los centros educativos de la ciudad y las pedanías.