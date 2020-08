Los grupos de la oposición piden a la Junta "certeza" ante el inicio del nuevo curso

Ep.



Los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura) han pedido a la Junta "certeza" ante el inicio del curso escolar mientras que el PSOE ha confiado en que de la próxima reunión entre los ministerios de Sanidad, Educación y Política Territorial con las comunidades pueda salir "consenso y diálogo".



Los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura han realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Diputación Permanente que ha aprobado por unanimidad la convocatoria el próximo viernes, día 28, de la comisión no permanente de estudio sobre la pandemia Covid-19 en el ámbito de la comunidad autónoma.



En el turno de los grupos, el secretario general del Grupo Popular en la Asamblea, Juan Parejo, ha exigido "coordinación" tanto en materia sanitaria como en el regreso a las aulas, ya que el curso debería empezar "con normalidad, en tiempo, en forma y con los recursos necesarios".



Así, ha considerado que "no es normal" que le "haya pillado el toro" a la Junta de Extremadura en este sentido habiendo tenido tres meses para organizar la vuelta a las aulas y ha lamentado que una familia no se puede organizar ante "tanta incertidumbre".



Al mismo tiempo, Parejo ha considerado que es "paradójico" que el PSOE extremeño comparezca para decir que debe ser el Ministerio de Educación el que debe coordinar el inicio de curso y más tarde salga este ministerio para decir que la responsabilidad es de las comunidades, en una especie, ha dicho, de "partido de ping pong".



El 'popular', que ha acusado a la Junta de "dejación de funciones", ha demandado por tanto un plan para que el curso se inicie con "garantías", además de insistir en la necesidad de contar con más profesores para poder bajar la ratio para conseguir que haya distanciamiento social.



El portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, también ha aludido a la "incertidumbre" que rodea la vuelta al cole en Extremadura tanto por parte de los profesionales como de las familias.



En este sentido, ha reclamado un protocolo "claro de actuación" en relación al regreso a las aulas, ya que da la sensación, ha dicho, de que la comunidad corre "sin saber a dónde".



De esta forma, ha criticado que la Junta deje en manos de los centros educativos de la región qué hacer, por lo que ha acusado a la administración regional de hacer "dejación de funciones".



Así ha dicho que el funcionamiento del curso escolar afecta no solo a los escolares sino a varios ámbitos, ya que los trabajos, en parte, se organizan en torno al horario escolar, aunque ha reconocido que los centros escolares no pueden ser la solución a la conciliación laboral.



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha mostrado su preocupación por el inicio de curso escolar, ya que, en su opinión, hay "improvisación" y la comunidad educativa no tiene "tranquilidad y garantía" en algunas cuestiones relativas al curso.



En esta línea, ha recordado que su grupo ha insistido mucho en la cuestión de los espacios y, aunque en el medio rural no hay tanta saturación, en las grandes ciudades sí habría problemas para desdoblar las aulas.



En esos casos, ha dicho, los ayuntamientos son los responsables de esas infraestructuras y deberían ayudar a que hubiera "más espacios" y, aunque ha reconocido que algunos consistorios están aportando soluciones, se necesita "más colaboración".



Asimismo, Macías ha insistido en que es necesario más profesorado y contar cuanto antes con las plantillas funcionales cerradas, al tiempo que ha considerado que el funcionamiento del sistema educativo es "básico" para "garantizar la igualdad", ya que con un sistema online o semipresencial se estaría generando "desigualdad" entre los alumnos.



Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha indicado que su grupo espera que de la reunión entre el Gobierno nacional y las comunidades de este jueves, día 27, salga "consenso y diálogo" de todas las regiones para que no se obtengan 17 respuestas "absolutamente diferentes".



De esta forma, la socialista ha considerado necesario que en ese encuentro se pueda tomas las directrices precisas con la "puesta en común" de las diferentes comunidades para que sean los niños y niñas los "grandes beneficiados".



"Son a ellos a los que tenemos que mirar con sumo cuidado y sobre todo que las decisiones se tomen donde se deben tomar, que en este caso es el día 27 en la próxima reunión que tengan todos los consejeros y consejeras con la ministra de Educación", ha aseverado.